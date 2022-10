Los asesinatos fueron cometidos el último lunes por un inquilino de la residencia | Fuente: Telemundo 44/Andina

El último lunes, el país recibió la trágica noticia de tres peruanos muertos a balazos en Virginia, EE.UU., dentro de la casa en la que vivían.

El ataque fue perpetrado, presuntamente, por Daniel Maine, quien fue capturado minutos después del asesinato de Miguel Flores, de 44 años; Kelly Sotelo, de 42, Karrie Sotelo, de 19, y Richard Revollar Corrales, de 36, quien vivía en la casa como inquilino.

Alexa Revollar, hermana de Richard, en diálogo con RPP Noticias, señaló que ya ha iniciado los trámites en la Cancillería para que ella y su madre puedan viajar a dicho país y darle "cristiana sepultura" a los restos de su hermano.

“Queremos que se pueda actuar con celeridad, que puedan agilizarse los trámites. El día de ayer he estado en contacto con la Cancillería y estamos haciendo el papeleo. (Quisiera) que se acelere el tema de la visa para mi mamá y yo porque mi hermano no tiene familiares directos allá”, señaló.

Respecto al tiempo que pueda durar el trámite, señaló que no le han dado una fecha concreta, pero que, además, ese no sería el único problema para poder darle un entierro digno a su hermano

"En caso nos dieran la visa humanitaria, independientemente de ello, es también el tema del acta de defunción ya que ese papeleo en EE.UU. no es igual que aquí, que es más rápido. Allá, por lo que he conversado con una de las abogadas de la Cancillería que está llevando el caso, nos dice que de nada va a servir ir ahora mismo si es que no tenemos el acta de defunción”, explicó.

En ese sentido, solicitó a las autoridades peruanas que la ayuden para que se agilicen esos trámites y así pueda viajar cuanto antes a iniciar los papeleos correspondientes para sepultar a su hermana.

"Viajó hace poco más de dos meses en busca de un futuro mejor"

Alexa Revollar señaló que su hermano viajó al país norteamericano hace dos meses y medio "en busca de un futuro mejor", y que justo fue asesinado el día que había empezado un nuevo trabajo en un hotel.

"Mi hermano vivía ahí con un primo, eran como roommates, pero mi otro primo no estaba porque se encontraba trabajando. Justo mi hermano había tenido su primer día de trabajo en un hotel. Su horario, supuestamente, era de 8am. a 5pm., pero ese día le dijeron que podía irse a las 2pm.", relató.

Respecto al motivo del crimen, refirió que desconocía totalmente la causa, pero que el presunto asesino vivía en la misma casa y era descrito por su hermano como una "persona normal".

"El motivo, razón o circunstancia (del ataque) lo desconozco. Mi hermano conversaba con mi mamá y conmigo todos los días y nos decía que era una persona “normal” y nunca vio nada raro", indicó.

Asimismo, subrayó que la primera audiencia del caso, donde estará presente el sospechoso del crimen, se realizará el próximo 13 de diciembre. Sin embargo, reiteró que "lo único" que desean ella y su familia es sepultar los restos de su hermano, Richard.