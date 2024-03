Actualidad Sutep advierte que irá a la huelga en mayo si no hay diálogo con el Gobierno

Castro aseguró que la gestión actual no ha evidenciado preocupación por enfrentar temas “de larga data” en la educación pública del país. | Fuente: Andina

Los miles de afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) acatarán una huelga durante la primera semana de mayo si el Gobierno de Dina Boluarte no entabla un diálogo con este gremio para acordar mejoras en las condiciones de los colegios a nivel nacional, indicó Lucio Castro, secretario general.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Castro aseguró que la gestión actual no ha evidenciado preocupación por enfrentar temas “de larga data” en la educación pública del país, como la infraestructura, el acceso a servicios básicos, entre otros.

“En el país, el 74 % de instituciones educativas no están en capacidad de iniciar el año escolar, el 69 % de instituciones ubicadas en la ruralidad carece de servicios básicos y ni hablar del tema conectividad. El 54 % de instituciones en el país tiene que ser reconstruida, el Estado y los distintos gobiernos han desatendido la infraestructura”, expresó.

En ese sentido, invocaron al Gobierno a evidenciar interés y tomar acciones concretas frente a los temas que consideraron prioritarios a enfrentar en el marco de este nuevo año escolar.

"Infraestructura, gestos, acciones concretas, presupuesto. Que evidencien que el Gobierno tiene alguna preocupación por este tema. El tema de alimentación, son datos inobjetables, seis de cada diez alumnos tienen anemia", apuntó.

Aumento de remuneraciones

Castro también hizo énfasis en el incremento del sueldo para maestros, sobre todo para aquellos que trabajan “en zonas sacrificadas” del país, tales como fronteras, espacios rurales y en el Vraem, a pesar de un acuerdo previo con el Estado.

“No es posible que aquellos maestros que trabajen en zonas sacrificadas del país, para quienes con el ministerio hemos firmado una dignificación o un incremento, el presupuesto no considere este acuerdo, no es posible que se rompa con una política de Estado que plantea que, de aquí al 2026, el docente debe tener una UIT de remuneración, este año no hay un solo sol de aumento", dijo.

Precisó que los delegados de las bases a nivel nacional se reunirán en los primeros días de abril, a fin de determinar las medidas a tomar frente a la postura del Gobierno y determinar si se acatarán las protestas.

“Ahí, evaluando la situación, el comportamiento del Gobierno para con la educación y derechos de trabajadores, determinar una respuesta, nosotros esperamos que hasta esa fecha la presidenta, que hace unas semanas ha dicho el diálogo es fundamental, hemos presentado un documento a la señora Boluarte, también la ministra de Educación juegue su papel de armonizador, para asegurar el diálogo, solución”, señaló.