'Te escuchamos Perú' conoció las necesidades de la población de Ticlio Chico, Isla Santa Rosa, Megantoni y Bolívar este 2022

Ticlio Chico

Este año empezamos la cobertura de “Te escuchamos Perú” en el asentamiento humano Ciudad de Gosen, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, zona conocida como Ticlio Chico por las bajas temperaturas que en invierno, como sus propios residentes dicen, te congela hasta los huesos, llegando incluso a los 6 grados centígrados. Allí viven más de 3 mil familias.

A la inclemencia del clima se suma los escasos recursos de sus residentes, quienes, organizados en 15 ollas comunes, tratan de asegurar la alimentación de los más vulnerables. Doña Rosa es dirigente de una de estas organizaciones sociales y nos contó las limitaciones que tienen para conseguir los insumos para cocinar.

"Mayormente hacemos lo que es puras sopas, sopa de morón, sopa de huesito, sopa de verduras para que nos pueda calentar con tanto frío más que todo para nuestros niños y para nuestros ancianos", dijo doña Rosa.

Asimismo, pudimos constatar que las maestras de los programas no escolarizados de educación inicial, tienen que ingeniárselas para conseguir los materiales de estudio de sus alumnos, como crear una masa con harina y colorantes, ante la falta de plastilinas.

Isla Santa Rosa

El extremo oriente fue el siguiente destino de “Te escuchamos Perú”. En Julio llegamos a Isla Santa Rosa, en la región Loreto, en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia. Localidad cuyos residentes se sienten aislados del resto del territorio nacional.



Incluso muchas de sus actividades las realizan en las ciudades fronterizas, como la compra de insumos de primera necesidad.

"Los productos peruanos que llegan aquí, tanto las papas, las cebollas, los tomates y todo eso se van directamente al mercado brasileño y colombiano porque ellos acogen toda la mercadería, nosotros no podemos comprar productos al por menor a los mayoristas", indicó Miguel Hilario, residente de Isla Santa Rosa.

Asimismo, el único centro de salud solo atiende emergencias primarias. Por ejemplo, si una gestante requiere una cesárea para dar a luz, debe ser trasladada en bote a través del río Amazonas a Brasil o Colombia.

Megantoni

Agosto nos llevó hasta el distrito más rico del Perú pero que, paradójicamente, no cuenta con agua y desagüe. Los residentes de Megantoni, ubicado en la provincia de La Convención, en la región Cusco, exigían agua potable y también mejorar los servicios de salud y educación de la zona.

Pese a que Megantoni recibió este año 300 millones de soles por el canon gasífero, porque en su territorio se encuentran los yacimientos del gas de Camisea, la Ley del Canon impedía al gobierno municipal contratar más maestros para sus colegios o médicos para su centro de salud.

"En realidad necesitamos un poquito más de personal y especialidades. Lo ideal es que acá nosotros necesitamos un médico pediatra, un médico ginecólogo, por el hecho de que tenemos bastantes emergencias", reveló André Cardeña, odontólogo encargado de la posta de la Comunidad de Camisea.



Bolívar

Finalmente, en octubre de este año conocimos las necesidades de los 5 mil residentes del distrito de Bolívar en la región La Libertad, quienes clamaban por la habilitación y mejoramiento de sus vías de acceso, conformadas principalmente por trochas carrozables inseguras para los transportistas.

Asimismo, gran parte de los 132 colegios de la localidad se encontraban en mal estado, a pesar de que este año recibieron a más de 3 500 escolares por el retorno a la presencialidad.

"Tenemos el 90 por ciento de infraestructura en mal estado esto es un problema en nuestra provincia de Bolívar. No tenemos, por ejemplo, situaciones de salubridad como acceso a lo que son servicios básicos principalmente", expresó el director de la UGEL Bolívar, Elí Rodríguez.

Además, los pobladores vivían inseguros por la falta de personal policial: solo cinco policías para cinco mil habitantes, lo que era aprovechado por los delincuentes que afectaban a los ganaderos de la zona, reportándose entre 15 a 20 robos de cabeza de ganado cada mes.

Este 2022 también fuimos el medio en el que más confiaron los peruanos que se sienten olvidados por las autoridades. Durante el 2023 renovaremos este compromiso social y seguiremos llegando a todos los rincones del país para escuchar las demandas de los más vulnerables.

