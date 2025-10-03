'Pequeño J' cumplirá 9 meses de prisión preventiva en el penal de Cañete

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue recluido por disposición judicial en el penal de Cañete, al sur de Lima, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en la ciudad argentina de Buenos Aires.

El sujeto de nacionalidad peruana y de 20 años permanecía detenido en la Comisaría PNP de Chilca, donde fue trasladado tras ser capturado el pasado 30 de septiembre por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), cuando se movilizaba oculto en un camión en el distrito de Pucusana.

‘Pequeño J’ es señalado en Argentina como el presunto autor intelectual del asesinato de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), un crimen que -según las autoridades- estaría vinculado al robo de dinero relacionado con un negocio de tráfico de drogas.

