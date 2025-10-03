Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

'Pequeño J' cumplirá 9 meses de prisión preventiva en el penal de Cañete

Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue recluido en el penal de Cañete.
Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue recluido en el penal de Cañete. | Fuente: Inpe
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tony Valverde Victoriano es sindicado como el presunto autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires y que estaría vinculado al robo de dinero relacionado con un negocio de tráfico de drogas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue recluido por disposición judicial en el penal de Cañete, al sur de Lima, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en la ciudad argentina de Buenos Aires.

El sujeto de nacionalidad peruana y de 20 años permanecía detenido en la Comisaría PNP de Chilca, donde fue trasladado tras ser capturado el pasado 30 de septiembre por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), cuando se movilizaba oculto en un camión en el distrito de Pucusana.

‘Pequeño J’ es señalado en Argentina como el presunto autor intelectual del asesinato de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), un crimen que -según las autoridades- estaría vinculado al robo de dinero relacionado con un negocio de tráfico de drogas.

Nota en desarrollo…  

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Pequeño J Argentina Inpe

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA