Áncash: asesinan a balazos a hombre dentro de su camioneta en Chimbote

Un hombre de 65 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su camioneta, en el pueblo joven Dos de Mayo, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región de Áncash.
La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Bartolomé Jara Trujillo, quien se hallaba en el asiento del conductor al momento del ataque.
El vehículo presentaba al menos cinco impactos de bala en el parabrisas y uno más en el capote.
De acuerdo con información policial, Jara Trujillo habría estado vinculado a actividades de microcomercialización de drogas.
Asimismo, señalaron que en el 2022 fue intervenido en posesión de 101 ketes de pasta básica de cocaína, una pistola desabastecida y seis municiones.
La Policía Nacional no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.
Las investigaciones continúan a fin de dar con los responsables del asesinato.