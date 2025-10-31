Áncash: un sismo de magnitud 4.6 se sintió esta tarde en Huarmey

El epicentro del sismo se localizó a 65 kilómetros al suroeste del distrito de Huarmey, con una profundidad de 45 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 4.6 se sintió en la región Áncash esta tarde del viernes, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 14:03:53.- se ubicó a 65 kilómetros al suroeste de Huarmey; a una profundidad de 45 kilómetros.

Tuvo una intensidad de nivel III Huarmey, una latitud de -10.30 y una longitud de -78.70.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.