Áncash: reportan incendio forestal en el centro poblado de Mallqui desde hace tres días

RPP, a través del Rotafono, tuvo conocimiento de un incendio forestal en uno de los cerros del centro poblado de Mallqui, provincia de Aija, en la región de Áncash, que comenzó desde la tarde del último viernes 5 de diciembre.

Óscar Orellano Mallqui informó a RPP que el hecho ocurrido sucede desde la una de la tarde del viernes y, hasta el momento, no ha podido ser controlado y que no han recibido un apoyo de las autoridades.

"Prácticamente ya ha ardido el cerro más de 48 horas y no hay ningún tipo de ayuda ni ninguna autoridad que se está pronunciando al respecto. Esto es bastante preocupante, puesto que está afectando las extensiones de flora y fauna, poniendo en peligro ya prácticamente la vida de los pobladores del centro poblado de Mallqui", declaró a RPP.

Añadió que el incendio ocurrió en una zona llamada Quílloc, en el distrito de Aija, y que señaló que se ha extendido cerca del centro poblado de Mallqui, así como en la vegetación.

En conversación con el Rotafono de RPP, Óscar había calificado al incendio de "incontrolable" porque el fuego sigue arrasando con toda la flora y fauna silvestre.

La gente que vive en estos centro poblados también está en riesgo; así como los animales y lass casas. Por ello, exigen la presencia de los bomberos y distintas autoridades.

"Quisiéramos un llamado a la al COAR regional o a las entidades pertinentes para que tomen acciones", señaló el ciudadano que vive en esta parte de Áncash.