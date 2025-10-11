Rescatan a joven venezolana que fue traída con engaños a Perú y sometida a explotación sexual en Chimbote

Según la investigación fiscal, la víctima fue captada mediante la falsa promesa de un empleo como mesera. Engañada, viajó a Perú y fue llevada a Chimbote, donde los integrantes de la red la sometieron a explotación sexual.

Una joven venezolana fue víctima de una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Chimbote, región Áncash.

Según informó el Ministerio Público, la víctima, de 18 años, fue captada en su país mediante la falsa promesa de un empleo como mesera, que incluía traslado y alojamiento.

Ella decidió viajar a Perú en la búsqueda de un mejor futuro; sin embargo, fue capturada por esta red criminal y llevada a Chimbote, donde era sometida a explotación sexual.

Una vez en territorio peruano, la joven fue despojada de sus documentos y obligada a ofrecer servicios sexuales en la vía pública bajo amenazas contra su vida y la de su familia.

Integrantes de red criminal fueron sentenciados

Tras la denuncia del Ministerio Público sobre el caso, el Poder Judicial sentenció a cárcel a dos hombres y una mujer que presuntamente integraban dicha red criminal.

Los sentenciados son Jona López y Betania Rivas, quienes recibieron 13 años de cárcel, y Luis Morales, a quien se le impuso ocho años y nueve meses de prisión.

Los acusados, de acuerdo con la Fiscalía, controlaban los movimientos de la joven venezolana y le exigían entregar casi la totalidad de sus ingresos bajo la excusa de pagar una supuesta deuda por su traslado.

La Fiscalía, además, sostuvo que los sentenciados participaron de manera directa en la captación, transporte, acogida y explotación de la víctima.