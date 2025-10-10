Áncash: hombre fue condenado a cadena perpetua por haber ultrajado y embarazado a su propia hija

Modesto Samuel Melgarejo estaba ebrio y aprovechó la ausencia de la madre para atacar a la menor de 13 años dentro de su vivienda en el distrito de Parobamba.

El Juzgado Colegiado Supraprovincial Especializado en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Huaraz condenó a cadena perpetua a Modesto Samuel Melgarejo Bonifacio por ultrajar sexualmente a su hija menor de 13 años, quien quedó embarazada.

Este caso se dio en octubre de 2022 en la provincia de Pomabamba, región de Áncash. Según información de la Fiscalía, el sujeto atacó a su víctima en su casa ubicada en el centro poblado de Changa, distrito de Parobamba.

El sentenciado, en estado de ebriedad, ingresó al cuarto de la víctima, aprovechando la ausencia de la madre de la menor, que se encontraba en Lima.



La sentencia también señala que el hombre deberá pagar una reparación civil de 10 000 soles y ordena tratamiento terapéutico para la menor.

Melgarejo Bonifacio ya se encuentra internado en el penal de Huaraz.