Dos embarcaciones pesqueras destinadas a la extracción de pota resultaron dañadas a consecuencia de los oleajes anómalos registrados en el litoral de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, informaron los pescadores de la zona.

Los restos de las naves varadas quedaron esparcidos entre el mar y el enrocado, a la altura del pueblo joven Florida Alta.

Debido a la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, la Capitanía de Puerto de Chimbote dispuso desde ayer sábado el cierre de los puertos y caletas en la provincia del Santa.

En ese sentido, se suspendieron las actividades marítimas, pesqueras y portuarias en toda su jurisdicción, ya que las condiciones no permiten el normal desarrollo de las operaciones y representan un riesgo para la vida humana.

La misma medida también rige en Puerto Huarmey y la caleta Culebras, en la provincia de Huarmey.

Embarcaciones de pota resultan dañadas por oleajes anómalos en Chimbote | Fuente: RPP