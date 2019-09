Huaraz: Policías caminaron 40 minutos con dos ancianas en la espalda para llevarlas al hospital

Policía cargó a anciana para llevarla al hospital. | Fuente: Andina

Dos suboficiales de la Comisaría de Monterrey caminaron 40 minutos cargando sobre sus espaldas a dos ancianas deshidratadas que requerían con urgencia atención médica en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, región Áncash.

La señora Francisca Tha Figueroa, de 86 años, no puede pararse sobre sus propios pies, no tiene una silla de ruedas y vive en el centro poblado de Churap, un lugar donde no pueden entrar autos por la geografía accidentada y del que solo es posible que salga cargada.

Su hija llamó a la Policía para pedir la ayuda del traslado. Los agentes Gary Medina Ccopa y Keinyi Villacorta Rímac, se ofrecieron voluntariamente. Al llegar a la casa descubrieron que la familia vive en la extrema pobreza.

Las ancianas permanecen internadas a la espera de que los médicos determinen los males que las aquejan, mientras tanto la Policía busca a los hijos de las mujeres y otros familiares cercanos para que la asistan físicamente, debido al estado de invalidez.