Son muchos los pacientes que llegan a los hospitales para ser atendidos al haberse contagiado con la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cristhian Ramos

“Aquí en el piso, en un colchón precario o en una silla o en un banquito. Es una escena muy fuerte y desgarradora que día a día se repite”, son las palabras del señor Fernando Fernández, quien esperó más de seis horas para que le habiliten un espacio y ser atendido en el hospital Honorio Delgado Espinoza en la región Arequipa.

Y esa es la realidad que viven las personas contagiadas con la COVID-19, quienes esperan días para conseguir una cama de hospitalización y en el mejor de los casos una cama UCI.

Ante ello y conociendo la etapa que vive el Perú con las próximas elecciones presidenciales (segunda vuelta) que se realizará el 6 de junio, don Fernando pidió a los candidatos concientizar a sus seguidores, pues está convencido de que las aglomeraciones que se forman durante los mítines o seguimiento que les hace son una fuente de contagio del virus.

“Como jefes de campaña deben de concientizar a las personas. No es bueno que la gente se aglomere, deben de pedir que no vayan, que no los sigan”, indicó.

Solo en las últimas horas han fallecido 15 personas por el nuevo coronavirus | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cristhian Ramos

Situación hospitalaria



Según la información del área de Epidemiología del Hospital Honorio Delgado, al menos 30 personas esperan por una cama en la Unidad de Alto Flujo y otras 40 por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos y unos cinco pacientes reciben atención en el piso debido a la alta demanda.

Incluso en los últimos días una junta médica del hospital tiene que determinar qué pacientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir ante la enfermedad. El director médico del establecimiento, Gustavo Tohalino Meza, dijo que 15 personas fallecieron en las últimas horas.

Además, las 32 camas UCI están ocupadas y los mismo ocurre con las camas de hospitalización.

NUESTROS PODCAST

Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre debatieron sobre los planes de gobierno de ambos candidatos presidenciales. ¿Qué propuestas tienen en el sector salud, el tema de mayor relevancia debido a la pandemia? Aquí les explicamos los detalles.