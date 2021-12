Médicos temen que fiesta de Navidad y Año Nuevo provoquen la tercera ola de contagios en la región Arequipa. | Fuente: Andina

El director del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, Richard Hernández, considera que el Gobierno Central debe dictar cuarentena durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para evitar que se genere la tercera ola de contagios de la COVID-19 en la Ciudad Blanca.

Richard Hernández sabe que la medida no es "popular", pero la justifica al explicar que la primera y la segunda ola de contagios iniciaron con festividades de este tipo.

“Es una medida que va a causar mucha controversia, sobre todo en el comercio, que es una actividad mayormente informal. Si comparamos la primera y la segunda (ola de contagios) los estragos vinieron después de celebrar algunas fiestas. Es oportuno dictar cuarentena en este tipo de días, para evitar un rebrote importante en nuestra ciudad”, dijo.

Avance de la COVID-19

Según el último reporte de la sala situacional COVID-19 de Arequipa, esta región registra 2 mil 219 casos activos. Hay 16 pacientes se encuentran la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en la unidad de Trauma Shock.

La Gerencia Regional de Salud informó que la mayoría de los nuevos casos que se detectan son de ciudadanos que no se vacunaron o solo recibieron una dosis.

Respecto al avance del proceso de vacunación, según el reporte del Minsa, ya son 950 mil 222 personas que viven en la región Arequipa que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra a COVID-19. Esa cifra representa el 73.6% de la población objetivo.

NUESTROS PODCAST



"Entrevistas ADN": El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, indicó que el caso Provias ya tiene investigación iniciada y hasta el momento no hay vinculación del Presidente de la República. Aclaró que si bien son irregulares las reuniones que mantuvo el Jefe de Estado en Breña, hasta el momento no ameritan una investigación porque no hay indicios de comisión de un delito.