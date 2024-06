Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú señala que el Midagri ha “politizado” el destrabe de Majes-Siguas II

Arequipa Presidente de Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú responde a Midagri por Majes-Siguas II

Miguel Ángel Linares Riveros, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú (ANCR), respondió a las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, sobre el desarrollo de Majes-Siguas II, en la región Arequipa, y aseguró que "ha politizado" el destrabe del proyecto.

En una entrevista con RPP el pasado 11 de junio, el ministro Manero recordó que el Ejecutivo solicitó al GORE Arequipa la etapa II del proyecto; pero señaló que el GORE puso como condición la habilitación de Majes I, que se realice el mantenimiento que hace falta hace 40 años y la construcción de una represa intermedia para darle agua a la población.

"Han juntado Majes I y Majes II. Majes I es una obra que lo ha realizado el Gobierno central, por lo tanto, no nos corresponde al Consejo Regional autorizar la transferencia, porque no se va a transferir el patrimonio, se va a transferir la competencia, la administración. Y están engañando el ministro con el gobernador en que tenemos que autorizar a Majes I. No conocen gestión pública", afirmó el titular del ANCR.

Linares sostuvo que con el Decreto Legislativo 1543, que establece medidas para mejorar la gestión de proyectos y procesos de promoción de la inversión privada, con el que se crea el Organismo Especializado para la Gestión y Ejecución de Proyectos, se podría resumir las obras en Majes-Siguas este año.

"Este DL 1543 indica que nosotros podemos manejar Majes-Siguas II, porque el uno lo tengo claro que no nos corresponde, aunque quieran decirlo y engañar a Arequipa. Y con este DL constituimos un directorio apolítico, donde vayan los mejores técnicos y donde vaya la representación de Arequipa, Cámara de Comercio, los alcaldes", comentó.

Ley de autonomía a consejeros regionales

En otro momento, Linares recordó que , junto con una delegación de la ANCR, se reunió en abril con el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, con el fin de acercarle la propuesta legislativa que busca garantizar la autonomía y equilibrio de poder necesarios para la labor de los consejeros regionales.

Así, indicó que fueron "los problemas políticos" causados por su poca autonomía los que llevaron a presentar esta iniciativa ante el titular del Legislativo.

Entre las propuestas, se solicita que los todos los consejeros regionales en el país sean unidades ejecutoras, con lo que podrán manejar su presupuesto de manera autónoma, sin depender de los GORE.

"Al fortalecer los consejos regionales, queremos tener esa autonomía, no queremos un sol más de presupuesto. Y el segundo punto, estamos planteando que nosotros podamos tener esa capacidad de poder censurar, interpelar y censurar a los gerentes, funcionarios", comentó.

Según Linares, un tercer punto es la obligación de los funcionarios, en un plazo máximo de diez días, de remitir información que haya sido solicitada por los consejeros regionales. De no cumplir, advirtió que el gerente o subgerente regional estaría sujeto a censura, y señaló que, en la actualidad, dicho proceso se completa hasta en cinco meses.

"En todo el país la ejecución presupuestaria promedio a mayo de este año según el portal MEF es del 23 % y estamos casi medio año. Si se junta la incapacidad con la corrupción, estamos frente al retraso de todo el Perú. Lamentablemente es eso. ¿Y cómo podemos fiscalizar si no tenemos autonomía?", afirmó.