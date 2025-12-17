Comisión Permanente del Congreso votará hoy extensión del Reinfo por un año más

Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora | Fuente: Congreso

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a las 9.00 a. m. para debatir y someter a segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

En Las cosas como son de RPP, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, sostuvo que existe una “expectativa de responsabilidad” para cerrar el tema y evitar nuevas movilizaciones y presiones sociales del sector minero.

Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, el parlamentario defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora y la calificó como un “paliativo” ante la imposibilidad de cerrar el proceso de manera inmediata.

Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora | Fuente: RPP

Aprobado en primera votación

Como se recuerda, la iniciativa ya fue aprobada en primera votación por el pleno del Congreso el pasado 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

En aquella sesión se exceptuó la votación de algunas disposiciones complementarias, entre ellas la que planteaba la exclusión de cerca de 50 mil registros del Reinfo.