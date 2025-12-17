Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comisión Permanente del Congreso votará hoy extensión del Reinfo por un año más

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Como se recuerda, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la iniciativa ya fue aprobada en primera votación el pasado 4 de diciembre por el pleno del Congreso.

Congreso
00:00 · 02:34
Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora
Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora | Fuente: Congreso

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a las 9.00 a. m. para debatir y someter a segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

En Las cosas como son de RPP, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, sostuvo que existe una “expectativa de responsabilidad” para cerrar el tema y evitar nuevas movilizaciones y presiones sociales del sector minero.

Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, el parlamentario defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora y la calificó como un “paliativo” ante la imposibilidad de cerrar el proceso de manera inmediata.

Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora
Pese a reconocer que el Reinfo “no ha funcionado”, Flavio Cruz defendió la prórroga como una medida de defensa de la clase trabajadora | Fuente: RPP

Aprobado en primera votación

Como se recuerda, la iniciativa ya fue aprobada en primera votación por el pleno del Congreso el pasado 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. 

En aquella sesión se exceptuó la votación de algunas disposiciones complementarias, entre ellas la que planteaba la exclusión de cerca de 50 mil registros del Reinfo.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Congreso Comisión Permanente Reinfo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA