'Nuestra Tierra': conoce el Museo Santuarios Andinos, donde se exhibe a la 'Momia Juanita'

El próximo 8 de setiembre se cumplirán 28 años del descubrimiento, a unos metros del cráter del volcán de Ampato, en la cordillera nevada de Arequipa, del cuerpo momificado de una niña inca, de aproximadamente 12 años de edad, sacrificada entre los años 1440 y 1450.

Y es que “Juanita” o “La Dama de Ampato” se convirtió en esa fecha en el principal hallazgo del arqueólogo Johan Reinhard, quien junto con su colega José Antonio Chávez, de la Universidad Católica Santa María, diseñó el proyecto “Investigación Arqueológica de Santuarios de Altura del Sur Andino”.

El deshielo en la cima del nevado Ampato facilitó el descubrimiento de 'Juanita', una momia que ha despertado el interés de la comunidad científica por su perfecto estado de conservación.

El descubrimiento del cuerpo fue catalogado como uno de los diez hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX.

'Juanita', como la apodó su descubridor, fue una niña inca criada especialmente para ser ofrecida en un ritual. Tenía entre 12 y 14 años cuando murió en lo alto del nevado Ampato.

De acuerdo con las investigaciones, era una niña sana de una estatura de 1,58. La autopsia virtual, así como las tomografías y rayos X que se le practicaron, fueron el inicio de una serie de estudios de gran interés científico. Uno de los últimos estudios es la reconstrucción de su rostro usando la tecnología 3D a través de un trabajo de fotogrametría.

¿Dónde se exhibe a la 'Momia Juanita'?

Justamente, el equipo de RPP Noticias, como parte de su cobertura 'Nuestra Tierra', llegó este lunes al Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, ubicado en la calle La Merced 110 (Arequipa), donde actualmente se exhiben tanto los restos de 'La Dama de Ampato' como su ajuar funerario.

El coordinador de los museos de la referida universidad, Franz Grupp Castelo, comentó que 'Juanita', declarada en el 2020 como Patrimonio Cultural de la Nación, se encuentra en una urna climatizada que garantiza su congelamiento en condiciones óptimas.

“Es un espacio de conservación diseñado para este cuerpo congelado. La vitrina está condicionada con una atmósfera especial y está 20°C bajo cero constantemente”, comentó el especialista.

Para llegar a la urna de la momia, los visitantes deben recorrer las demás salas del museo, en las que se muestran el atuendo que vestía, accesorios y otros textiles, entre mantos y elementos del entierro; así como cerámicas y objetos usados en la ceremonia de sacrificio.

El museo atiende de martes a sábado, de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.; y los domingos, de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. Los lunes no hay atención.

La tarifa de ingreso vigente para visitantes extranjeros es de 25 soles; estudiantes extranjeros pagan 13 soles. Mientras que los visitantes nacionales abonan 5 soles; los estudiantes universitarios y escolares nacionales pagan 3 soles; y cuando se trata de delegaciones escolares el precio de la entrada es de 2 soles por cada estudiante.

Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 no pagan entrada.