Arequipa: escolares de San Juan de Tarucani registran problemas de salud tras caída de cenizas del volcán Ubinas

Actualidad Mercedes Vilavila: "Los estudiantes tienen problema con la vista, están lagrimeando"

Equipo de RPP Noticias llegó hasta San Juan de Tarucani | Fuente: RPP

Las cenizas expulsadas del volcán Ubinas y arrastradas por el viento está afectando a los colegiales del distrito San Juan de Tarucani, provincia de Arequipa, quienes ya presentan problemas de salud.

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta el citado distrito, ubicado a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, donde viven aproximadamente 2 500 personas y ubcadi a unos 18 kilómetros del macizo.

La directora de la institución educativa Técnico Agropecuario Artesanal, N° 40196, Mercedes Vilavila Hancco, expresó a RPP Noticias su preocupación por la falta de equipos de protección para sus estudiantes ante la caída de cenizas sobre el patio del colegio.

"En esta institución funcional primaria y secundaria y es bastante amplio y no tenemos personal de servicio. Hoy día nos están apoyando las autoridades, policías, todos están barriendo, pero otros días no tenemos quien nos apoye. Los residentes tienen que cumplir sus horas y el viento levanta (las cenizas) y afecta a los estudiantes tienen problema con la vista, están lagrimeando, tienen dolores estomacales no porque el agua está contaminada, sino por el polvo que están levantando", dijo.

Mercedes Vilavila Hancco indicó que si bien el Ministerio de Salud viene a monitorear a los estudiantes, constantemente los colegiales son enviados a salud por los problemas con la vista y otros problemas con el estómago. Algunos, indicó, son evacuados a Arequipa.

"En estos momentos tenemos problemas con la vista, unos dos que se están quejando intensamente, pero los demás permanentemente se quejan. Son como 10 estudiantes de primaria siempre se están quejando, por eso los lentes que estamos obligando que se pongan. Ahorita están en casa. Hay dos estudiantes de secundaria que no han venido, están delicados. Algunos estudiantes están siendo trasladados", dijo.

Cenizas del volcán Ubicas caen sobre el distrito de San Juan de Tarucani. | Fuente: RPP

Pastora de San Juan de Tarucani, con el fondo del volcán Ubinas, muestra las cenizas que cayeron sobre un pellejo de oveja. | Fuente: RPP

La directora del colegio Técnico Agropecuario Artesanal solicitó más equipos de protección para los alumnos del distrito San Juan de Tarucani ya que los existentes y distribuidos con el uso se van malogrando. Además, pidió el apoyo para personal de limpieza del colegio.

"El patio es bastante amplio. No podemos pedir a los papás que vengan a hacer la limpieza porque no están, entonces esa es nuestra dificultad. ¿Quién barre? Los docentes contribuyen con la limpieza, pero no es suficiente. Por el momento alguien que nos apoye con la limpieza", expresó.

"Estábamos en tinieblas ayer"

En la víspera, el alcalde de San Juan de Tarucani, Floro Choque Vilca, solicitó a las autoridades regionales y centrales equipos de protección para su población ubicada en la provincia de Arequipa, a tres horas aproximadamente de la 'Ciudad Blanca'.

"Ayer con la explosión al promediar las 10:40 de la mañana en el volcán Ubinas hemos sido afectados fuertemente, sobre todo el anexo de Cancosani, que alberga 37 familias. Han sido fuertemente afectados por las cenizas. Estábamos en tinieblas ayer. No podíamos vernos por una nube negra que tapó toda la parte de Cancosani en el distrito de San Juan de Tarucani. Estuvimos viviendo momentos de pánico y de susto. Por más de una hora de estar en esa condición", dijo.

La autoridad admitió que la reserva de equipos de protección ha sido insuficiente tras asegurar que su municipio solo contaba con 50 lentes de protección con goma para toda su población.

El lunes se registró una nueva erupción del volcán Ubinas, que produjo una columna de cenizas y gases de aproximadamente 3 500 metros sobre la cima del macizo, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).