"No tememos a la represalia": rondas campesinas de Jaén tras castigo a funcionario de Corpac por demora en obras del aeropuerto

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas de Jaén, Miguel Guevara Aguirre, afirmó que las rondas no temen denuncias ni represalias, luego de que un grupo de ronderos castigara con chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis López Guzmán, en medio de los reclamos por la demora en las obras del aeropuerto de Jaén.

“Sí, lo hemos castigado de acuerdo con nuestras costumbres y no tememos nosotros a la represalia, a las denuncias que pueda hace porque nosotros estamos reclamando la justicia del pueblo, como ciudadanos de Jaén nos están mintiendo, por eso es por lo que la ronda tuvo que actuar”, sostuvo el dirigente.

Asimismo, advirtió que, de no obtener respuestas concretas, incrementarán su presencia en el terminal aéreo.

“Esta vez hemos sido pocos ronderos, a la próxima vamos a ir más ronderos y nos vamos a parar en todo el aeropuerto hasta que se culmine esta obra”, agregó.

Guevara señaló que durante la manifestación constataron la paralización de los trabajos y la ausencia de funcionarios responsables.

También indicó que al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público, quienes habrían verificado los hechos.

El dirigente criticó que las autoridades de Corpac, en Lima, desconozcan la realidad que enfrenta la población de Jaén con el cierre del aeropuerto.

En respuesta, Tabata Vivanco, presidenta de Corpac, declaró a RPP que los trabajos no se han paralizado y que se mantiene el cronograma previsto para culminar las obras el próximo 11 de septiembre. Agregó que ya se están realizando coordinaciones con la aerolínea LATAM para iniciar la venta de pasajes.

Alcalde de Jaén sobre agresión a funcionario de Corpac: "Es la indignación por el aislamiento aéreo"

Por su parte, el alcalde de la provincia de Jaén, José Tapia, consideró que el incidente ocurrido esta mañana en el aeropuerto de la ciudad, donde un grupo de ronderos propinó chicotazos a un funcionario de Corpac, se debe a la "indignación del pueblo" debido a que la provincia no puede usar su terminal aéreo desde el 2022 por a la lentitud en la obra de rehabilitación de su pista de aterrizaje.

La autoridad explicó que se trata de un proyecto de mantenimiento menor que, con el tiempo, duplicó su presupuesto inicial de 4 millones de soles y aún no logra concluirse. Añadió que la paralización de las operaciones aéreas impacta en sectores como el turismo, el comercio y el transporte tanto de Jaén como provincias de la región Amazonas.

Cabe recordar que el aeropuerto de Jaén permanece cerrado desde el 28 de julio de 2022 por el deterioro de su pista de aterrizaje. Corpac anunció que los trabajos terminarían a inicios de este año, luego indicó que los trabajos terminarían en julio y luego agosto, pero hasta ahora no finalizan.