Accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez: Fiscalía archivó investigación contra pilotos de Latam

Judiciales Ministerio Público archivó investigación contra pilotos por muertes de bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez

El Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial del Callao archivó la investigación preparatoria seguida a Juan Carlos Romo Román y Ernesto Montoya Calderón, pilotos de la aeronave de Latam, por el caso de los tres bomberos fallecidos durante el accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El accidente se registró el 18 de noviembre del 2022, cuando un avión comercial colisionó con un camión de emergencias en el que iban los bomberos aeronáuticos Nicolás Santa Gadea, Ángel Torres y Manuel Villanueva.

A siete meses de la tragedia, el abogado de las víctimas, Jimmy Sotomayor, cuestionó la disposición de la Fiscalía y expresó el descontento de los deudos de los fallecidos.

“Han pasado más de siete meses, de los cuales la carpeta estaba dormida prácticamente como el controlador que ha salido en los diversos medios de comunicación y en las imágenes que están en la carpeta fiscal y, pese a la evidencia, no se ha tomado una decisión acorde a los que nosotros esperáramos: que se incluya a los controladores aéreos a la investigación penal de Corpac. Que pase a una fiscalía penal, pero ya con nombres y apellidos”, declaró Sotomayor a RPP Noticias.

Sotomayor indicó que ahora esta investigación deberá volver a la Fiscalía Penal del Callao, la misma que en primera instancia manifestó que no tendría que ver con los permisos durante la pista y que eso le correspondía a la Fiscalía de Tránsito Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial del Callao.

Deudos denuncian demoras en la investigación

Por otro lado, los familiares denunciaron una demora a cargo de la Fiscalía, por lo que dijeron sentirse burlados. Pidieron que el Ministerio Público incluya a los controladores áereos (Corpac) para sancionar a quienes resulten responsables.

“Se han sentido burlados y claramente decepcionados porque el discurso siempre había sido que por estrategia fiscal no se los incorporaba todavía a Corpac. Por estrategia fiscal, eso siempre nos habían dicho. Y que los iban a incorporar directamente en la investigación formalizado en la investigación preparatoria. Es por eso que nosotros a lo largo de la investigación preliminar no reclamábamos que no se le incorpora directamente a Corpac, pero nos ha sorprendido con este archivo y con una remisión a la fiscalía penal sin ninguna mención expresa a Corpac”, expresó.