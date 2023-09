“El estado de emergencia no está funcionando”, aseguró el alcalde de Ventanilla tras la feroz balacera que dejó tres muertos

Callao El alcalde de Ventanilla aseguró que el estado de emergencia “no está funcionando”

Jhovinson Vásquez estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

“El estado de emergencia no está funcionando”. Así de tajante fue el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, al comentar la feroz balacera ocurrida esta madrugada en una losa deportiva de su distrito, que dejó el trágico saldo de tres personas muertas y tres heridas.

En Enfoque de los Sábados, el burgomaestre chalaco consideró que el estado de emergencia “tiene que ser a nivel general”, no limitándose a los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP).

“Lamentablemente, no puedo ni siquiera declarar el estado de emergencia, porque no está funcionando el estado de emergencia, sin tener las estrategias correspondientes. Lo estamos viendo en los distintos distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres”, manifestó.

“Si se tiene que declarar el estado de emergencia, tiene que ser a nivel general entre Lima Metropolitana y el Callao, para que las Fuerzas Armadas también podrían apoyar”, añadió.

Esta madrugada, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en una balacera registrada en una losa deportiva del asentamiento humano Ventanilla Alta, donde se realizaba un campeonato de fulbito.

Según información policial, dos presuntos sicarios ingresaron al recinto deportivo y acribillaron a una de las personas que estaba presenciando el campeonato. Amigos de la víctima reaccionaron y dispararon contra los atacantes, que murieron en la balacera.



Testigos aseguraron haber escuchado más de 20 balazos. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Evento sin autorización

El alcalde Jhovinson Vásquez aseguró que el campeonato de fulbito no contaba con autorización del municipio chalaco. Adelantó, al respecto, que se investiga quiénes son los organizadores del evento, que culminó en tragedia.

“Es un hecho que, lamentablemente, no hubiéramos querido que suscite en nuestro distrito, en un evento deportivo que no tenía la autorización, que ha sido organizado por personas de manera privada. No se ha solicitado las garantías para ese campeonato”, sostuvo.



Los fallecidos fueron identificados como Franco Frainer Javier, de nacionalidad venezolana, Elmo Segifredo Céspedes Castillo (peruano) y Gian Luis Rodríguez Promte, también venezolano. Este último sobrevivió al tiroteo y fue llevado de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde finalmente se certificó su deceso.

El crimen es investigado como un presunto ajuste de cuentas, pero las investigaciones determinarán las reales motivaciones para tal execrable ataque.