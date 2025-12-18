Callao: operario de un almacén de combustible perdió la vida tras caer a un contenedor

Los vecinos comentaron que este almacén representa un peligro y piden a la municipalidad que supervise el lugar. | Fuente: Google Maps / Referencial

Un operador de mantenimiento perdió la vida tras caer a un pozo de combustible en la provincia constitucional del Callao.

Este hecho ocurrió al interior de un almacén donde se distribuía combustible, ubicado en la calle Puerto Punta, en la urbanización Las Praderas de Oquendo.

Según testigos, habrían sido tres de estos trabajadores los que cayeron a uno de los contenedores llenos de combustible.

Los vecinos refirieron que habrían estado abasteciendo a un tráiler, cuando uno de ellos cayó y dos de sus compañeros lo intentaron ayudar. No obstante, también terminaron dentro del contenedor.

Aún con signos de vida, estos dos trabajadores fueron trasladados a un centro de salud cercano para ser atendidos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Identidad del fallecido todavía se desconoce

La identidad del fallecido todavía se desconoce. Sin embargo, algunos manifestaron que sería un joven de aproximadamente 20 años.

Los vecinos comentaron que este almacén representa un peligro y piden a la Municipalidad que supervise el lugar.

En tanto, el cuerpo ya ha sido trasladado a la Morgue Central del Callao y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) ya inició las investigaciones.