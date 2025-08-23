Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Héctor Ventura por presunto favorecimiento a asesora de su despacho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Según indicó el Ministerio Público en un comunicado publicado este sábado, los hechos se refieren a que el parlamentario fujimorista "habría exteriorizado y materializado un interés indebido y directo en la modificación de cargo y/o nivel (ascenso contractual al cargo de Asesora II) de Gabriela Soria", quien antes se desempeñaba como técnico de su despacho.

Además, la entidad de justicia señala que se habría dado "la concesión de una serie de ventajas y privilegios injustificados, como ingreso fuera de horario laboral, aumento de sueldos, salidas extralaborales y uso del estacionamiento del Congreso".

Ascenso y salidas extralaborales

El pasado mes de abril, un reportaje de Panorama reveló que Gabriela Soria Cruz, excandidata al Parlamento por Fuerza Popular y trabajadora del despacho de Héctor Ventura, habría recibido presuntos favorecimientos en el Parlamento.

El dominical indicó que Soria Cruz ingresó a trabajar en el despacho de Ventura en marzo de 2022 en calidad de técnico y con un sueldo de S/ 6 092. No obstante, en agosto de 2023, fue ascendida al cargo de Asesora II, pasando a ganar S/ 10 402, casi el doble de su salario inicial.

Asimismo, el programa periodístico dio cuenta de que la referida trabajadora llegaba pasada la hora de su horario de ingreso, estacionaba en un espacio asignado al referido congresista e, incluso, el pasado 1 de abril, lo acompañó a un partido de Alianza Lima contra Libertad por la Copa Libertadores.

Al respecto, Ventura Ángel negó tener alguna relación extralaboral con su asesora, aunque admitió que sí mantenían un vínculo amical.

“Algunas actividades deportivas en las cuales mi asesora me ha permitido brindarme la entrada a ver los partidos de un club al cual yo siempre suelo asistir. (...) Es una relación de amistad, como lo puedo tener como con mis otros asesores. Inclusive, en otras oportunidades he podido asistir con otro asesor con quien compartimos mismo equipo”, dijo a Panorama.

Consultado por los ingresos fuera de horario laboral de Soria Cruz, el congresista dijo que esto era responsabilidad "personalísima" de cada trabajador.

Finalmente, respecto al uso del estacionamiento, el legislador fujimorista dijo que eso no estaba en sus manos.

"Eso ya no está en manos de mí si estaciona en tal lugar, si es que viene con el carro, si viene con pasajero o si viene con bus [...] Como le decía, nos damos las facilidades para poder cumplir nuestras obligaciones”, puntualizó.