Estado de emergencia debe ser parte de una estrategia más amplia en la lucha contra la criminalidad, señala gobernador del Callao

Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, se refirió al estado de emergencia declarado por el Gobierno y señaló que esta medida no sería suficiente, sino que debería ser una estrategia más amplia en la lucha contra la criminalidad.

"El paro de ayer ha tenido una alta aplicación. No ha habido movilidades y en la tarde ya se ha restituido el tráfico. Naturalmente, lo que más se vive es la sensación de inseguridad que tiene la población que va en aumento, no tanto así el contacto que tienen los chalacos con la criminalidad, que se llama victimización. La victimización se ha mantenido", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No me parece correcta la medida, porque la criminalidad está dispersa en todos los distritos. Hace más de tres meses venimos pidiendo el estado de emergencia (...) y debería ser en toda la provincia. Pero el estado de emergencia per se no cumple su objetivo, no disminuye los indicadores. Por tanto, debe ser parte de una estrategia que debe articular el nivel central (Ministerio del Interior) con el gobierno regional, los gobiernos locales y las organizaciones naturales del Callao", agregó.

Antes del toque de queda debe haber una acción combinada entre la Policía, la Maria y el Ejército

En otro momento, Castillo indicó que el toque de queda no debería instalarse ahora mismo, sino luego de una acción combinada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"El toque es una medida drástica, fuerte. Creo que debe de tener como antesala primero la acción de fuerza combinada de la Policía, la Marina en el Callao y el Ejército en otros lugares para repeler a la delincuencia. Y después ya instalar el toque de queda", aseveró.

"En este momento con un estado de emergencia bien llevado, no con una estrategia única, sino como parte de una estrategia global de articulación entre el nivel central, gobiernos regionales y locales (...) vamos a tener seguridad ciudadana si es que hay seguridad alimentaria, sanitaria, educacional, jurídica", culminó.