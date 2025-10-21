Fiscalía abrió investigación por asesinato a balazos de cantante y bailarina en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que su sede de la jurisdicción del Callao abrió una investigación fiscal por el crimen de Johan Mora Castro (28), líder de la agrupación La Timbera Orquesta, y su bailarina Ariana Cañola (19), quienes fueron asesinados a balazos el último domingo cuando terminaban de realizar una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia.

“Fiscalía del Callao realiza diligencias urgentes e inaplazables para identificar a los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Johan Mora, cantante de una orquesta musical; y la bailarina Ariana Cañola. Las víctimas fueron acribilladas por sujetos desconocidos”, señaló la institución a través de sus redes sociales.

Asimismo, el Ministerio Público detalló que la investigación preliminar está dirigida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. Asimismo, reportó que las diligencias se realizan en coordinación con la Policía Nacional, a fin de esclarecer lo sucedido y hallar a los autores del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía del Callao realiza diligencias urgentes e inaplazables para identificar a los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Johan Mora, cantante de una orquesta musical; y la bailarina Ariana Cañola. Las víctimas fueron acribilladas por… pic.twitter.com/vLVeBzZJ5n — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2025

Madre de bailarina exige justicia

En diálogo con RPP, la madre de Ariana Cañola señaló que, según la información que le ha proporcionado el médico forense, el ataque era dirigido hacia Mora Castro, pero su hija fue un daño colateral.

“Antes me dijo la Policía que esto ha sido problema de un cupo, de un chantaje contra la agrupación. […] El médico forense dijo que el ataque ha sido directo para él [Johan Mora Castro]. El policía me llamó que el médico le ha dicho que era directo para él. Que Ariadna ha sido solamente una víctima de esto”, indicó.

Asimismo, la progenitora de la bailarina exigió justicia y que las autoridades agilicen la captura de los responsables del asesinato de su hija, en el que, según dijo, estarían implicadas tres personas.

“[Pido] pusticia porque yo vengo pensando que el presidente dijo que esto iba a cambiar. […] Las autoridades ahorita lo chapan a los chicos porque eran tres y después lo sueltan. Todos los días matan. Que se maten entre delincuentes, pero inocentes no. Mi niña no merecía morir de esta forma, como un delincuente”, acotó.

La progenitora de la víctima exigió justicia y que las autoridades agilicen la captura de los responsables del asesinato de su hija. | Fuente: RPP