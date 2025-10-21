PNP cuestiona caso de duplicidad de funciones con Fiscalía en investigación por muerte de Eduardo Ruiz Sanz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú manifestó su desacuerdo con las acciones realizadas hasta el momento por el fiscal especializado en derechos humanos, Roger Llana, en relación con la investigación sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, quien recibió un disparo tras la marcha del pasado 15 de octubre.

La institución sostiene que existe una duplicidad de funciones y sugiere que la dirección de la investigación debería recaer sobre la Policía Nacional y no sobre la Fiscalía.

En ese contexto, la PNP, a través del coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios, solicitó a la Fiscalía que se le remitan todos los documentos y diligencias realizados hasta la fecha, así como un resumen de los medios probatorios que han sido utilizados.

Oficio busca aclarar las competencias y roles en la investigación del caso

La carta, firmada por Morales, está dirigida a la doctora Rosario Quico, fiscal titular coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscales Penales Especializados en Derechos Humanos e Interculturalidad.

En dicho oficio se pretende aclarar las competencias y roles en la investigación del caso, resaltando la necesidad de una coordinación efectiva entre ambas instituciones frente a este sensible asunto.

Pintan mural en homenaje a Eduardo Ruiz Sanz

Un mural de aproximadamente 100 metros en el distrito de La Victoria fue pintado en homenaje de Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como 'Trvko'.

Amigos y familiares de Ruiz Sanz llegaron hasta la cuadra nueve de la avenida Paseo de la República, junto a la estación Estadio Nacional del Metropolitano, para elaborar este mural en el cual se lee la frase ‘Truko presente’, con letras de aproximadamente tres metros de altura y en colores blanco y negro con un fondo rojo.

En el medio del mural hay un retrato de Eduardo Ruiz con una gorra puesta y un micrófono, esto como muestra de su dedicación al arte musical, ya que se dedicaba a la composición de temas de hip-hop.