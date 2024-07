Alcalde de distrito cusqueño es obligado por comuneros a usar pollera y a montar un burro [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ronald Oviedo: "He sido chantajeado y obligado"

El alcalde Ronald Oviedo denunció que fue secuestrado y agredido por comuneros del distrito de Omacha, provincia cusqueña de Paruro, por supuestos actos de corrupción. | Fuente: RPP

Por ser obligado a ponerse una pollera y ser paseado en un burro junto a uno de sus regidores, Ronald Oviedo Huamani, alcalde del distrito de Omacha, de la provincia de Paruro, en la región Cusco, evalúa denunciar a comuneros quienes además lo habrían agredido física y verbalmente.

La autoridad dijo que con engaños fue llevado hasta el interior de una institución educativa para ser parte de una asamblea. Aseguró que allí fue secuestrado por varias horas, y tras ser obligado a anunciar la ejecución de algunas obras, fue paseado junto a un regidor montado en un burro ante los comuneros de Checcapucara.

"Fui primero secuestrado porque no me permitieron salir los ronderos cuando estaba anocheciendo. He sido chantajeado y obligado. Y entre otras acusaciones también mencionaron que no hay ningún proyecto. Ya la noche caía y fui obligado, me pusieron las amarras, me golpearon, agarraron con sombreros, me patearon a pesar de que estoy mal de salud", relató.

Ronald Oviedo aseguró que ha sido acusado de no cumplir con sus compromisos electorales y cometer actos de corrupción. Sin embargo, el alcalde aclaró que trabaja entregando diferentes proyectos, recientemente, uno de riego en ese sector.

Además, la autoridad local añadió que todavía está evaluando denunciar el hecho. La Policía Nacional del Perú (PNP) le ha recomendado hacerlo.

RPP se comunicó con el presidente comunal de Checapucara, el señor Mario Papel, quien reconoció que hubo excesos cometidos por algunos comuneros, por lo que sostendrán una reunión para ofrecer las disculpas del caso a la autoridad.