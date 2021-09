"Chasqui Libro", el servicio de préstamos de libros a domicilios en Poroy. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

Debido a la pandemia por la COVID-19, la Municipalidad de Poroy, en Cusco, implementó el servicio de préstamos de libros a domicilios. El proyecto se denomina "Chasqui Libro" y actualmente recibe hasta 30 solicitudes a diario.

"Profesora, buenos días. Mi nombre es Shuma Yamelí Quispe. ¿A Nuevo Ciudad Inca me puedes traer libros, cuentitos? por favor, gracias", dice una pequeña de menos de seis años en un audio de WhatsApp.

Ese es el mensaje para que los dos "chasquis" inicien su labor en la biblioteca municipal de Poroy, distrito ubicado a una hora de la ciudad de Cusco.

José Luis Dueñas Mendoza, profesor de profesión, y Guido Jara Ugarte, antropólogo, escogen los libros solicitados, los acomodan en su mochila, al estilo de los deliverys de comida, y dependiendo de la distancia, evalúan la movilidad para su traslado.





Los "chasquis" entregan el pedido en bicicleta, carro, moto o a pie. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

Los "chasquis" entregan el pedido en bicicleta, carro, moto o a pie. Mendoza contó a RPP que una vez recorrió 20 kilómetros a pie para entregar un par de libros: "Los niños nos reciben felices y con las ansias de leer".

El distrito de Poroy tiene a más de 900 niños y jóvenes en edad escolar. De acuerdo a los bibliotecarios, los niños de nivel inicial piden el libro "Coquito" o cuentitos para que sus papás les lean, en cambio, los de primaria piden matemáticas y de comunicación.

"Yo me siento bien satisfecho como docente que soy, satisfecho con los niños y con la municipalidad que haga estos proyectos. Desde los más chiquititos hasta los más jovencitos he tenido bonitas experiencias yendo por esta pandemia. He encontrado pequeñitos poetas, cantantes y buenos lectores. Una niña de secundaria, Yesenia, lee muchos libros.. A mí que soy el 'chasqui libro' está que me "molesta" a cada rato. 'Profesor más libros...¿Qué libro me recomiendas?'", cuenta Mendoza.

El proyecto "Chasqui Libro" actualmente recibe hasta 30 solicitudes a diario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

Reconocimiento

El proyecto ganó el reconocimiento de la Biblioteca Nacional en la categoría “Buenas Prácticas Bibliotecarias” y obtuvo por premio más de 200 textos. El alcalde del distrito, Francisco Toccas, contó que la iniciativa que surgió en medio de la pandemia, ante la ausencia de los usuarios en las cuatro bibliotecas que tiene su distrito.

"La educación no debe parar y (el servicio es para) los niños que se encuentran en sus hogares y no tienen acceso a los libros por el cierre y no atención presencial (de los colegios)", dijo.

