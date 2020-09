Romi Infantas Soto tiene 25 años y es bachiller en Economía, cursa una maestría en Gestión Pública. | Fuente: Cortesía

Tiene 25 años, es bachiller en Economía y asumió la alcaldía de Cusco en plena emergencia sanitaria por la COVID-19 en el Perú. Es Romi Infantas Soto, la máxima autoridad edil de la provincia más visitada del país que, por estos días, atraviesa el punto más alto de contagios por el nuevo coronavirus.

"Es un reto que me toca asumir de la manera más responsable y lo que sí me gusta resaltar es que el momento es ahora. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y si queremos un buen futuro, tenemos que actuar ahora", señaló.

Aunque asume la alcaldía en circunstancias difíciles, tras el fallecimiento del alcalde Ricardo Valderrama debido a la COVID-19, su ánimo se muestra inquebrantable y asegura que la prioridad de su gestión, en tiempos de crisis, es evitar más contagios y contrarrestar el virus.

En el programa Conexión de RPP Noticias, indicó que la estrategia con más empleada por estos días es el despistaje clínico de los pobladores y, previa prescripción médica, la municipalidad entrega un kit médico para que tengan el tratamiento oportuno y se prevengan casos graves que deriven en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de la provincia.

La joven autoridad, quien estuvo por más de un mes como encargada de la comuna, indica que además se trabaja con el "Plan Tayta" de EsSalud y "Cusco 10 mil" del Ministerio de Salud.

Déficit de S/ 25 millones hasta diciembre

Además de la crisis sanitaria, Infantas Soto señaló que debe afrontar la crisis económica en la provincia del Cusco debido a la ausencia de la actividad turística, la principal fuente de ingresos para la municipalidad.

"El turismo es la principal fuente de ingresos para Cusco, la crisis afecta a familias y a la municipalidad porque hay déficit financiero para pagar al personal de 25 millones (de soles) hasta fin de año y también se ha recortado el presupuesto para la inversión pública", advirtió.

Indicó que para contrarrestar esta crisis y para ayudar a las familias cuyos ingresos se sustentan con el turismo, la municipalidad impulsa las ferias virtuales de artesanías.

La joven autoridad espera superar la crisis sanitaria y económica que atraviesa la provincia de Cusco. | Fuente: Cortesía

"Estamos impulsando las ferias virtuales de para que no solo a nivel de Cusco, sino nacional e internacional se puedan adquirir los productos y nosotros ser el canal de ventas. (...) Se están viendo los prototipos y se ha dado 5 millones de soles para impulsar estos programas de competitividad en la región", detalló.

Finalmente, ante la inminente reapertura de los vuelos nacionales, Infantas Soto indicó que en Cusco se replantean los servicios para poder tener el sello de turismo seguro en los diferentes establecimientos, de manera que se garantice los protocolos de bioseguridad para evitar la COVID-19.

A la fecha, la región Cusco registra 36 mil 185 casos con 781 muertes a causa de la COVID-19; Cusco provincia presenta el mayor número de contagios con 24 mil 135, según la Dirección Regional de Salud.