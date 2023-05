Cusco Cusco: paciente espera ser operado hace una semana en hospital regional

Piden pronta atención. Flor Romero denunció que su padre se encuentra internado hace una semana en el Hospital Regional del Cusco, a la espera de ser operado de cálculos biliares.

En conversación con Encendido de RPP Noticias, la joven indicó que, desde el 18 de mayo, Toribio Romero (50) permanece en la sala de emergencias del centro de salud para ser intervenido. Según comentó, la situación de su progenitor cada vez es peor, por lo que pide acelerar su operación.

"Mi padre está esperando desde hace una semana. Desde el 18 de mayo estamos acá. Ese día llegamos a las 2 de la mañana y lo tuvieron todo el día a la espera de sus resultados. Lo internaron en la noche y está en una cama ubicada en el pasadizo del hospital. Todos los días me dicen que lo van a operar, pero llega una emergencia, desaparecen los doctores y en la noche me dicen que no lo pueden operar", indicó en un primer momento.

"Desde el día que lo han internado, no está comiendo, y la operación no puede hacerse con el estómago vacío. Ahora, tampoco recibe comida. Ayer recién le han dejado comer un poco de caldo, pero todo lo ha arrojado. Está hinchado, está amarillo, está mal, está empeorando, tal vez por los medicamentos. Si bien es cierto lo ayudan a reducir el dolor, otras cosas le están afectando", complementó.

Por último, al ser consultada sobre por qué su padre no es intervenido, afirmó que los doctores le comunicaron que los pacientes deben "esperan una semana para ser operados" y que ellos no manejan la lista de quiénes de las intervenciones.

No es la única historia

Por otro lado, se conoció el caso de Honorato Cappa (70), quien también lleva una semana internado en el mismo hospital. Según indicó su hijo, el señor está esperando para ser operado cálculos biliares, pero aún no le dan respuesta a su pedido.