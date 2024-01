Operadores turísticos de Machu Picchu marchan en rechazo de nueva plataforma virtual de boletos

Un grupo de operadores turísticos de Machu Picchu empezó este sábado una movilización por Machupicchu Pueblo, como parte de una anunciada marcha en rechazo de la nueva plataforma virtual, para venta de boletos de entrada a la famosa ciudadela inca.

Los manifestantes se desplazan por las diferentes arterias del distrito, expresando su resistencia al portal tuboleto.cultura.pe. Además, exigen la destitución de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

RPP comprobó que la anterior plataforma de venta habitual machupicchu.gob.pe fue desactivada, aunque la nueva web tuboleto.cultura.pe aún no oferta los boletos de ingreso a Machu Picchu.

En la víspera, Alfredo Cornejo, secretario general del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible en Cusco, señaló que las protestas en Machupicchu Pueblo iniciarían a las diez de la mañana e invitarían a toda la población para una movilización "contundente".

"Seguimos trabajando en el diálogo"

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmó que se respetan las marchas pacíficas que realizan las personas en contra de la nueva plataforma de venta de entradas a Machu Picchu, pero aclaró que no permitirá que estas movilizaciones afecten al turismo de la llacta inca.

Durante la actividad de lanzamiento de la nueva plataforma de venta de entradas a Machu Picchu en la sede del Ministerio de Cultura, la ministra afirmó que el citado portal iniciará su funcionamiento a las 3:00 p.m. de este sábado.

"Hemos hecho las coordinaciones con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con quien corresponda. También está nuestro equipo de la Policía de Turismo. Por supuesto, respetamos las marchas y las protestas pacíficas, pero no podemos dejar que la actividad turística se pare, que la actividad económica se pare", indicó.

Leslie Urteaga aclaró que es una "decisión de la gestión del sector" ofrecer entradas a través del portal tuboleto.cultura.pe con el respaldo de una unidad de gestión de Machu Picchu, donde está involucrada el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional del Cusco.

"Hemos tenido reuniones con todas las asociaciones que están agremiadas y que son formales y que forman parte de este sector importante de turismo. Incluso ayer en la noche he tenido reuniones con asociaciones de turismo de Cusco, hemos estado reunidos con asociaciones nacionales, no solo con los de turismo, sino también con las de restaurantes, de hoteles, de artesanos de Machupicchu Pueblo y seguimos trabajando en el diálogo (...) Si alguna asociación u organización considera que necesitamos seguir conversando, por supuesto las puertas siempre están abiertas y nosotros desde la Dirección de Cultura del Cusco y desde el Ministerio y la sede central y me equipo en pleno está a disposición", dijo.

Incertidumbre en boletería

En la ciudad del Cusco un grupo de personas realizaba una fila en la boletería de Machu Picchu para comprar boletos de manera presencial y poder obtener una entrada a la ciudadela inca.

Un funcionario de la Dirección Desconcertada de Cultura del Cusco precisó que la venta de entradas comenzará a las 3 de la tarde tanto de manera virtual como presencial.

"Estamos explicando acá a los orientadores turísticos cómo será el proceso. Será tanto de manera presencial acá en la oficina de la DDC Cusco acá en la calle Garcilaso como en Machupicchu Pueblo en el centro cultural. Ya fue anunciado esta mañana, ha habido una ceremonia oficial donde la ministra de Cultura y el ministro de Comercio Exterior y Turismo han hecho el lanzamiento y han anunciado que hoy a las 3 de la tarde iniciamos la venta tanto presencial o virtual", afirmó.

Algunos operadores turísticos en los exteriores de la boletería expresaron a RPP su malestar e incertidumbre ante el nuevo portal de entradas a Machu Picchu.

"Estamos esperando ahora sin poder acceder a comprar los boletos, no hay un sistema abierto tampoco. Supongo que a partir de las 3 de la tarde ya podremos hacer nuestras compras. Nos perjudica a nosotros a las empresas pequeñas porque no sabemos cómo se va a manejar más adelante con respecto a la capacidad y la venta de boletos virtualmente. No sabemos si va a favorecer a las empresas grandes", dijo.