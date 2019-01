Anulan sanción a empresa que destruyó bienes patrimoniales. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Una millonaria multa interpuesta por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC), a la constructora R&G S.A.C. por haber destruido andenes incas, construcciones republicanas, entre otras, consideradas patrimonio cultural, fue anulada.

La afectación se registró durante la construcción de un edificio de más de siete pisos en la calle Saphi, ubicado a pocas cuadras de la plaza mayor de Cusco, en el centro histórico de la ciudad, para la cadena hotelera Sheraton.

La sanción, que se basa en informes técnicos de la entidad cultural, confirman la depredación que conllevó a una sanción pecuniaria que supera los 4 millones y medio de soles. Sin embargo, el Ministerio de Cultura declaró fundada la apelación presentada por la empresa “debido a que el procedimiento se encontraba caduco”.

Protestas

Esta respuesta generó el inmediato rechazo de un gruipo de ciudadanos que esta mañana realizó actos de protestas en el frontis del local de la Dirección de Cultura y el Poder Judicial. Y así, cuestionó el trabajo de las autoridades de cultura.

Por su parte, el congresista de la República, Edgar Ochoa Pezo, vicepresidente de la comisión de Cultura, sostuvo que en breve convocarán al ministro Roger Valencia para aclarar el tema. “Al menos debió informar que había ese problema, pero no lo hizo… El ministro nos tiene que decir quiénes son los responsables”, dijo.

En tanto, el congresista Wilbert Rozas Beltrán señaló que plantearán la revisión de la resolución emitida por el Ministerio de Cultura. “Las causales que sustentan no me convencen”, comentó. La convocatoria se realizaría al finalizar febrero, tras la instalación de la legislatura en el Congreso. "Si no nos convence, pediremos su cabeza”, señaló.

Ministerio de Cultura da su versión

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura indicó que la “Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco inició cuatro procedimientos administrativos sancionadores a la empresa a través de los que se determinó la imposición de multas por más de 1940 UIT”.

Además, sostuvo que “Dos de dichos procedimientos caducaron en marzo y julio de 2018 al cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente”, y que “para evitar una eventual nulidad a través de un proceso judicial y la prescripción de estas infracciones, el Ministerio de Cultura (…) declaró la caducidad de dichos procedimientos y dispuso que de manera inmediata, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco proceda conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, a fin de iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador y ejercer la potestad sancionadora, dentro de los plazos previstos por ley”.