Una fallecida, una paciente en UCI y dos afectados por reacciones adversas tras aplicación de suero fisiológico en Cusco

Una joven fallecida, otra en la unidad de cuidados intensivos y dos personas más resultaron afectadas tras la aplicación de un suero fisiológico en la clínica O2 Medical Network, en el sector Huancaro, distrito de Santiago, en la región Cusco.

La víctima fue identificada como Daniela Quispe Díaz, de 23 años, quien había ingresado a este centro médico para realizarse una liposucción.

Valery Quispetupa, prima de la fallecida, mencionó a RPP que presume que su familiar fue víctima de una aparente negligencia médica.

"La misma directora de la clínica nos dice: 'la operación ha salido bien, la culpa es de los sueros'; pero cómo alguien va a comprar sueros para una clínica en mal estado", expresó.

Agregó que Quispetupa no presentaba problemas de salud y acababa de terminar la carrera de Administración. Su trabajo le permitía ser el sustento de sus hermanas menores, debido a que su papá había fallecido.

Asimismo, RPP pudo conocer que a las 11 a. m. de este martes se tiene programada la realización de la necropsia a la mujer fallecida, a fin de determinar las causas de su deceso.

Respuesta de la clínica

Por su parte, la clínica O2 Medical Network ha deslindado de "cualquier tipo de responsabilidad médica", tanto de la institución como del médico que atendió a la paciente. Precisaron que el profesional que atendió a la fallecida no formaba parte de su personal, sino que fue contratado por la propia víctima para realizarle el procedimiento en sus instalaciones.

"Queremos ser enfáticos que tanto la clínica como el médico actuaron conforme a los protocolos establecidos y sin conocimiento previo de que el medicamento suministrado presentaba posibles irregularidades en su composición", remarcó.

La clínica informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud dispuso la inmovilización inmediata del lote 2123 624 del suero fisiológico al 0.9 % inyectable, "ante la sospecha de una posible reacción adversa grave vinculada a este lote".

Mediante la alerta 038-2025, la Digemid confirmó esta medida y agregó que también se dispuso la evaluación del lote, en coordinación con el titular del registro sanitario y los establecimientos involucrados.

"Se recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta", refirieron.