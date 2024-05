"Es totalmente viable": exdirector de Digemid plantea incorporar boticas y farmacias privadas a la red pública

Congreso Debate en el Congreso sobre medicamentos genéricos debe centrarse "en cambiar el modelo de gestión pública"

Amaro sostuvo que una fórmula necesaria que podría aplicarse en el país es la de incorporar las boticas y farmacias privadas a la red pública. | Fuente: Andina

Frente al debate en el pleno del Congreso sobre el proyecto de ley de medicamentos genéricos, que establece que las farmacias y boticas del sector privado están obligados a mantener disponible la venta de un stock no menor al 30 %, el exdirector de Digemid, César Amaro, sostuvo que este enfoque no es el apropiado, pues la mayoría de peruanos cuenta con un seguro de salud del sistema público.

En Ampliación de Noticias, Amaro sostuvo que se debe centrar el debate en cambiar el modelo de gestión pública, el cual, según afirmó, "maltrata al más pobre" cuando no se puede acceder a los medicamentos en las farmacias públicas (hospitales), pues los peruanos se ven obligados a acudir a un establecimiento privado.

Añadió que una fórmula necesaria que podría aplicarse en el país es la de incorporar las boticas y farmacias privadas a la red pública, como ocurre en otros países de Latinoamérica y Europa, donde los ciudadanos acceden a medicamentos y luego estos son cobrados al Estado.

"Eso es totalmente viable. Nuestro país es urbano y con conectividad, entonces, podemos tener esto que en otros países ocurre, receta electrónica, pues ya en las urbes, por lo menos de una manera más eficiente, esto puede pasar", precisó.

Explicó que, por el momento, con el PL próximo a debatirse, se debe procurar que las multas para pequeños empresarios farmacéuticos no incida en su economía, pues "destruyen el mercado"; sin embargo, apuntó que esto ya viene siendo atenuado en un nuevo dictamen.

Falta de pruebas de intercambiabilidad

Amaro también enfatizó que las pocas pruebas de intercambiabilidad -que deben aprobar los medicamentos genéricos intercambiables- han afectado la venta de genéricos "de calidad", y que las realizadas en Perú no han tenido resultados buenos.

"Los resultados no han sido buenos, lamentablemente, y eso es un problema que no estamos mirando, que esa oferta sea realmente de calidad, por tanto, un tercer tema que hay que discutir en la ley es cómo la Digemid tiene una política más agresiva, por una política de producción de intercambiabilidad en el país que hoy no estamos haciendo", refirió.

Añadió que la lista de medicamentos que establece la iniciativa de la Comisión de Salud debe ser "muy bien revisada", ante la posibilidad de que estos incluyan productos que no están en el mercado.

"El Congreso debe reflexionar al respecto, el modelo anterior era más eficiente, una lista definida, oferta de una cantidad de decenas de productos, no centenas, sino decenas de productos y estaban a la mano del usuario", dijo.