Rutas de Lima: ¿Qué hay detrás del aumento en el costo de los peajes y qué dice el contrato?

Lima ¿A qué se debe el aumento de peaje en la Panamericana Sur?

Todos los ciudadanos que necesiten movilizarse en auto desde Lurín hasta Chorrillos, Surco o distritos cerca al Centro de Lima ahora deberán pagar S/ 7.50 si es que desean utilizar el peaje. Si lo hacen de ida y vuelta gastarán 14 soles al día, 75 soles a la semana [de lunes a viernes] y 300 soles al mes.

La empresa encargada de cobrar y administrar estos peajes es Rutas de Lima. En el 2013 obtuvo la concesión de 115 km de carretera distribuidos en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé. Ese contrato fue firmado entre la empresa y la Municipalidad de Lima quien, en ese entonces, era encabezada por la exalcaldesa Susana Villarán.

En total, cuenta con ocho unidades de peaje: siete ubicadas a lo largo de la Panamericana Sur [Peaje Villa, Punta Negra, Huaylas, Conchán, San Pedro, Puente Arica y Quebrada Seca] y una en la Panamericana Norte [Peaje Chillón]. Esta última ha sido suspendida temporalmente por el Poder Judicial, tras una medida cautelar interpuesta por un grupo de vecinos que integran la Asociación Casa Huerta El Paraíso de Puente Piedra.

¿Qué dice el contrato sobre el aumento del costo del peaje?

Desde que inició sus funciones, hace ya más de 10 años, Rutas de Lima ha duplicado el costo del peaje pasando de cobrar S/ 3.50 a S/ 7.50, amparada en el contrato de concesión. En este se indica textualmente que "todos los peajes antes referidos serán reajustados ordinariamente todos los 10 de enero de cada año calendario utilizando la misma fórmula".

El contrato de concesión entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima permite el reajuste del costo del peaje anualmente. | Fuente: Rutas de Lima

Con este último aumento ya son cinco veces las que la empresa ha reajustado el precio del peaje desde el 2013. De acuerdo con Ives Becerra, gerente legal de Rutas de Lima, el incremento se define siguiendo criterios económicos como la inflación acumulada o el tipo de cambio, también estipulados en el contrato. La pregunta es ¿qué se hace con el dinero recaudado?

"Rutas de Lima ha invertido 2,200 millones de soles en más de 65 obras y esto se puede acreditar. En estos 11 años de operación también se han gastado 1,300 millones de soles en operación y mantenimiento", afirma.

Sin embargo, el alcalde de Puente Piedra afirma que la recaudación no se condice con el avance de obras. "El servicio que presta Rutas de Lima no es eficiente. El pago es de un peaje por una vía rápida que no existe, pues tenemos 12 semáforos de Ancón a Puente Piedra (...) El serenazgo de Puente Piedra o el camión recolector de basura pagan peaje dentro de nuestro distrito", expresa.

Obras paralizadas: Canta Callao y Ramiro Prialé

A la fecha existen dos obras importantes que se encuentran estancadas: el intercambio vial Canta Callao en la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. En ambas, el tiempo de construcción es de más de un año. ¿Por qué aún no se ha avanzado?

Por un lado, la empresa indica que no pueden comenzar con la ejecución porque las vías deben ser liberadas de cualquier interferencia, como postes de luz o redes de desagüe y los terrenos tienen que ser expropiados, labor que le corresponde a la Municipalidad de Lima, una vez más según indica el contrato.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga señaló, durante la inauguración de una losa deportiva en Chosica, que no pueden liberar dichas vías porque tendrían que expropiar un colegio, una hidroeléctrica y parte del patrimonio cultural que existe en la zona.

"Eso es algo que se debió prever en el expediente técnico. Tendría que haber pasado por todo el análisis de ingenieros y arquitectos para trazar por donde iba a pasar la vía concesionada y eso era responsabilidad de la Municipalidad de Lima", explica César Moreno, abogado experto en litigios y controversias del Estudio Miguel Mur & Abogados.

El experto comenta que todos los expedientes técnicos se realizan por parte de las municipalidades [o el nivel de gobierno que corresponda] antes de convocar a concurso público a las empresas o consorcios. "Si es que hay patrimonio histórico o colegios que no pueden ser afectados, existe la vía de la modificación del contrato", agrega.

Vías alternas como opción para los conductores

La construcción de vías alternas para quienes decidan no pagar el peaje está a cargo de la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales. En el caso de la Panamericana Sur existe una vía, que es la Panamericana Sur Antigua; sin embargo, no está implementada ni asfaltada al 100%. En el caso de la Panamericana Norte, aún no se ha implementado.

El alcalde de Puente Piedra dijo en noviembre del 2023 que su municipio construyó una parte de esa vía alterna y que ahora le corresponde a la Municipalidad de Lima culminar las obras, además de mejorar la congestión que se genera en la zona. Sin embargo, concluirlas es más complejo, considera Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

“Esa zona es difícil porque es absolutamente poblada y habría que expropiar [los terrenos]. Tal vez si se abriera una vía por el lado izquierdo, pegado al cerro, sería más fácil. Habría que confiar que los ingenieros busquen un viaducto, incluso, de tal forma que los pobladores puedan utilizar esa vía alterna además de la vía concesionada”, refiere.

Sobre una presunta prohibición dentro del contrato que no permite a la Municipalidad de Lima construir vías alternas, el abogado César Moreno, señala que eso no se puede concluir del documento. “En el contrato no se indica que las vías alternas estén a cargo de Rutas de Lima. Esto no quiere decir que se esté prohibiendo que se construyan este tipo de vías, sobre todo cuando la Constitución Política del Perú indica que el libre tránsito es un derecho que no puede ser afectado por ningún contrato”, comenta.

Pese a ello, la Defensoría del Pueblo concluyó en el informe "El caso de la concesión Vías Nuevas de Lima y la afectación al interés público" publicado en 2023 que "las disposiciones del contrato atentaban contra el interés público, debido a la no existencia de una vía alterna a la Panamericana Norte, en el sentido Lima-Norte y a la prohibición expresa establecida en el contrato de generar una vía alterna, restricción que vulnera el derecho fundamental a la libertad de tránsito".

¿El contrato se puede modificar o anular?

Ante el malestar expresado por los ciudadanos, Luis Quispe Candía, representante de la ONG Luz Ámbar señala que el problema no está en el peaje, sino en la actitud del Estado frente a este contrato. "La razón del peaje es mantener en buen estado la vía, que esté semaforizada y señalizada. Las carreteras a cargo del Estado no están bien conservadas como si lo están las que son concesionadas", manifiesta el también abogado especializado en tránsito y seguridad vial.

Sin embargo, agrega que el hecho de que pueda subir anualmente el peaje "obviamente está mal". "El juzgado podría ordenar que ya no sea anual si no que sea cada tres o cinco años. Lo que hay que cuidar es que estos contratos sean en beneficio de la población y jamás atenten contra la economía del país ni de los proveedores".

El abogado experto en litigios, César Moreno, advierte que este contrato no se puede cancelar o anular unilateralmente porque generaría una eventual demanda, ya sea de la empresa o de la Municipalidad. "Lo que tendrían que hacer las partes es, de buena fe, modificar los términos relativos al tramo de la concesión [en la que no se pueden ejecutar las obras], lo cual implicará una voluntad política adicional", finaliza.