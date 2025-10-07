Huancavelica: estudiantes de la Universidad Autónoma de Tayacaja bloquean dos vías como medida de protesta contra autoridades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La carretera Huancayo – Pampas permanece bloqueada por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT). Los alumnos emprendieron esta medida de fuerza para exigir el cambio de la Comisión Organizadora y el cese de funcionarios cuestionados de la mencionada casa de estudios. Así lo confirmó el dirigente estudiantil Carlos Flores.

Asimismo, un grupo de estudiantes de la UNAT y pobladores llegaron a la carretera Imperial Pampas, que conecta las regiones de Junín, Ayacucho y Huancavelica, a bordo de vehículos de carga pesada. Ello en apoyo a los jóvenes manifestantes, quienes también mantienen bloqueada esta carretera, según informó la Policía Nacional.

A esta medida de fuerza se han unido diversas organizaciones sociales, transportistas, sindicatos, padres de familia y alcaldes distritales.

Minedu llegó a la zona

La tarde del último lunes, una comisión del Ministerio de Educación (MINEDU) llegó a la zona para entablar un diálogo con los jóvenes manifestantes. Sin embargo, la ausencia de los miembros de la Comisión Organizadora, cuyo retiro es exigido por los estudiantes, impidió cualquier avance.

"No tiene sentido una mesa de diálogo en ausencia de la Comisión Organizadora", declaró José Flores a RPP. Este martes, se cumplen ya ocho días de protesta.