Cerca de 270 mil hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal, alerta el ministro del Ambiente

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, se pronunció respecto a la ampliación en el Congreso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 y consideró que este plazo permitirá que los mineros puedan culminar su proceso de formalización; sin embargo, esto no debe significar que se avale las actividades ilegales.

En diálogo con RPP, Espichán Mariñas remarcó que su sector se ve muy comprometido por las consecuencias de la minería ilegal, pues cerca de 270 mil hectáreas a lo largo del territorio peruano se han visto afectadas por la actividad.

Precisamente, mostró su preocupación por el estado actual de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, donde, según Espichán, ya se ha otorgado las facilidades desde el Minam para las interdicciones por parte del Ministerio del Interior, Ejército y Marina de Guerra.

Como parte de estas y otras labores de interdicción, el último sábado se dispuso dotar de equipos en el puesto de control de vigilancia Yarana, en la cuenca del Nanay, que incluye un sistema de cámaras, GPS y otros implementos para facilitar las labores de los guardaparques y el destacamento de la Policía Nacional de Medio Ambiente, a fin de controlar las actividades fluviales en este sector.

"Ese podría ser uno de los frentes, combatir y coadyuvar al combate de las actividades ilegales. El otro frente también tiene que ver con promover el uso sostenible también, promover el uso sostenible en las zonas para que también puedan tener alternativas económicas las poblaciones locales", mencionó

Dichas alternativas incluyen la puesta en valor de productos del bosque como el camu camu, la castaña, la shiringa, entre otros, ofreciendo opciones y buscando el financiamiento mediante créditos para permitir el acceso al desarrollo de estas actividades.

Metas de la gestión actual del Minam

Por otro lado, a casi dos meses de haber asumido el cargo, Espichán manifestó que se han logrado avances en las metas sobre cambio climático en el país, desarrollando un 40 % de los objetivos planteados en adaptación y mitigación.

"El año pasado se aprobó la Estrategia Nacional de Cambio Climático como política nacional de Estado, que involucra también los esfuerzos de todos los sectores, porque de todas maneras el cambio climático se presenta como un tema multisectorial y requiere el compromiso firme de los sectores para implementarlo", comentó.

Aseguró que se proyecta incrementar el índice de la oferta energética en recursos renovables, que se mantiene actualmente en un 11 %. De acuerdo con Espichán, con la aprobación del proyecto Parque Eólico Bayóvar, en Piura, dicho indicador podría llegar a un 15 %.