Alcalde de Chincha fue baleado en Año Nuevo: ¿qué está sucediendo en la provincia y cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

Ica El alcalde indicó que la delincuencia se ha desbordado en su provincia ante la falta de una estrategia de la Policía

César Carranza, alcalde provincial de Chincha, relató los duros momentos que le tocó vivir la noche de año nuevo, cuando unos sujetos ingresaron a la fuerza a la casa de campo en la que se encontraba con su familia y dispararon dos veces contra él.

"Estábamos en una reunión familiar, en un condominio de casa de campo donde ingresaron personas. Los chicos ya estaban durmiendo y los metieron a la piscina. Yo me escapé por la puerta lateral y tuve tiempo de llamar a la Policía, al Serenazgo", indicó a RPP.

"Regresando por la zona de estacionamiento, veo que a mi cuñado lo están golpeando (…) Saqué uno de los autos que estaban en la cochera y, a la hora que estaba retrocediendo, me han disparado dos tiros. Uno me da en el brazo y el otro me alcanza en la pierna izquierda (…) Felizmente, no he tenido consecuencias personales mayores, pero la situación es difícil”, agregó.

El burgomaestre refirió que los delincuentes "aparentemente eran de nacionalidad extranjera", y que no sería la primera vez que ocurre un hecho delincuencial como el que vivió.

"Es el tercer hecho de este tipo que se suscita en el año, que ingresan en bandas a estas casas tipo condominios, reducen a todos y roban todos los enseres. En el caso nuestro, a los chicos los despertaron, los tiraron a la piscina, juntaron a los adultos y se robaron celulares, billeteras. A raíz del incidente conmigo, se activaron las alarmas y se retiraron", aseveró.

En ese sentido, Carranza Falla señaló que esta es solo una muestra de la situación que se vive en Chincha, una ciudad dedicada al comercio donde solo el pasado mes de diciembre hubo 7 víctimas mortales por la delincuencia.

El alcalde de Chincha indicó que los delincuentes han asesinado a repartidores de mercadería y comerciantes

Esta es la situación que se vive en Chincha

El alcalde indicó que solo en las últimas semanas se han registrado "varias personas fallecidas por asaltos a comercios" y que la situación de inseguridad es creciente, sobre todo en los mercados.

"Lo que ocurre en nuestra ciudad es el problema de extorsiones, tanto en comercio como en transportes (...) Acá hay problemas de cupos, de asignaciones, de préstamos informales en los mercados (…) Nuestros ciudadanos se están viendo afectados no solo por las extorsiones sino por los robos diarios, hay gente que ha muerto en las calles, los repartidores de camiones con operaciones de dos mil o tres mil soles han sido muertos por facinerosos", aseveró.

"Es una situación que se está desbordando en el país y requiere de una estrategia planificada para tener una respuesta. Los recursos casi nunca alcanzan, pero no están siendo eficientemente utilizados, ni el humano ni el logístico", añadió.

En ese sentido, resaltó que varias veces han pedido la declaratoria del estado de emergencia para combatir la inseguridad, pero que el Gobierno central, según dijo, no les ha dado ninguna respuesta.

“En agosto, ya habíamos pedido la declaratoria de emergencia en materia de seguridad, la cual fue denegada (...) De manera administrativa, se hizo un reiterativo en diciembre", acotó.

Además, resaltó que la Policía no está trabajando de manera planificada para hacer frente a esta situación, y que el Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco tienen una estrategia coordinada.

"La Policía, técnicamente, está poco dotada de infraestructura (…), tanto así que a fines de este año el Gobierno ha dado una norma de emergencia que permite a los gobiernos locales ayudar en la inversión de infraestructura. Si se da una norma de este tipo es porque algo no ha funcionado", indicó.

"Debo lamentar que a la Policía la veamos en las calles (…) haciendo más operativos de control de placas, de tránsito y circulación (…), pero no vemos planificación, no vemos estrategia. La parte más delicada es que Fiscalía y Poder Judicial, quienes son los que realmente deben cerrar este círculo, no están trabajando de manera articulada", puntualizó.

Volverán a solicitar declaratoria de estado de emergencia

Esta mañana, la regidora de la municipalidad provincial de Chincha, Rosaura Ruiz Cueto, indicó a RPP que la comuna volverá a solicitar la declaratoria de estado de emergencia al Gobierno central ante los últimos hechos delictivos.

"Que se declare en emergencia la ciudad de Chincha, que nos doten de más maquinaria para que la Policía pueda desplazarse. Estamos viviendo una etapa de terror, se siente el vacío, la falta de autoridad, de protección. Queremos que la Policía tome acciones, pero para eso necesitan una logística. Ahorita no tenemos patrulleros”, aseveró.

Además, la integrante del consejo provincial informó que el alcalde se encuentra en su vivienda, en reposo, desde ayer, lunes, y que en las próximas horas se reunirán para tomar acciones y solicitar a la Policía Nacional su plan de acción para reducir la inseguridad en la provincia.