Ica: inician actividades por la festividad de la Vírgen del Rosario de Yauca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El día central será el próximo domingo 5 de octubre | Fuente: Andina

Con las tradicionales novenas se ha dado inicio a las actividades con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario de Yauca, actividad que espera congregar a más de 30 mil visitantes durante la víspera y el día central, que será el próximo domingo 5 de octubre en el distrito de Yauca del Rosario, en la provincia y región de Ica, según informó la Comisión de Turismo de la Municipalidad Provincial de Ica.

Las actividades iniciaron el pasado viernes 26 de septiembre con el tradicional barrido, donde llegan cientos de fieles y devotos de la virgen con escobas y recogedores para realizar la limpieza del santuario y alrededores. Posteriormente, se realizaron misas ofrecidas por la Policía Nacional, la Municipalidad Ica y el gobierno regional.

El día central será el próximo domingo 5 de octubre | Fuente: RPP

Peregrinaje por el desierto

En tanto, el sábado 4 de octubre, en la víspera de la festividad de la Virgen, a las 5.00 p. m., se realizará el encuentro de las cuatro vírgenes altareras, quienes encontrarán en medio del desierto para continuar con la peregrinación hasta el santuario de la Virgen del Rosario de Yauca.

Durante todo el día, cientos de personas cruzarán el desierto caminando por varias horas para llegar hasta el santuario y participar de las misas programadas como tradición.

El 5 de octubre, día central de la festividad, al mediodía se realizará la solemne misa de fiesta ofrecida por el obispo de Ica, el monseñor Héctor Vera Colona. Finalmente, a las 5.00 p. m., se iniciará el recorrido procesional por el perímetro de la plaza de armas del distrito.