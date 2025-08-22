Últimas Noticias
Paracas: Policía investiga muerte de mujer por ahogamiento en la playa El Chaco

Ica: Policía Nacional investiga la muerte de una mujer por ahogamiento en Paracas
Ica: Policía Nacional investiga la muerte de una mujer por ahogamiento en Paracas | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La mujer, proveniente de Lima, fue hallada en la orilla de la playa de El Chaco. En sus redes sociales había publicado que llegó la noche anterior a Paracas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:29

El equipo de Criminalística de la Policía Nacional investiga el hallazgo de una mujer sin vida en la playa El Chaco, en el distrito de Paracas, en la región Ica.

La mujer, de 37 años, era natural del distrito limeño de Surco. Su cuerpo fue sacado del mar con ayuda de unos pescadores del lugar y personal de Serenazgo, informó la Policía a RPP.

Testigos consultados por este medio señalaron que la noche de ayer vieron a Gabriela, psicóloga de profesión, compartiendo un momento de ocio junto con un grupo de personas en el boulevard de Paracas. Luego, acompañada de otra persona, ella se dirigió a la playa.

Fue durante la mañana de este viernes cuando un equipo de serenazgo del distrito de Paracas fue alertado de un cuerpo en la playa, tras lo cual procedieron a retirarlo del mar y colocarlo en la orilla.

Los peritos de Criminalística vienen recabando información en la zona, además de información de los testigos y videos de alguna cámara de seguridad que serán parte de la investigación y determinar qué sucedió en el caso de la mujer.

La noche anterior publicó en sus redes que llegaba por primera vez a Paracas

Según lo publicado por Gabriela Gonzalez-Zuñiga en sus redes sociales, ella había salido ayer en la noche de Lima con destino a Paracas y luego llegó a la playa El Chaco

La mujer publicó historias y fotos en su cuenta de Instagram e incluso mencionó que era la primera vez que llegaba a este balneario. 

Además, compartió en sus redes sociales una fotografía y un video en que estaba en el malecón de Paracas, ubicado en El Chaco, junto a un perro y otra persona. "Hermoso lugar, mi primera vez en Paracas", escribió en la publicación de Instagram.

