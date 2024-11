Vehículos permanecen varados desde la madrugada en Nasca por bloqueos de mineros informales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Cientos de pasajeros varados esperan a los lados de la carretera ante la imposibilidad del pase vehicular.

Filas de vehículos que alcanzan hasta los cinco kilómetros y cientos de pasajeros a los lados de la carretera: este es el panorama en el km. 419 de la Panamericana Sur, que cruza el distrito El Ingenio, en la provincia de Nasca, región Ica, en el décimo día de bloqueos de vías por parte de mineros informales.

RPP pudo constatar que buses interprovinciales y unidades de carga pesada son los que mayoritariamente permanecen varados en dicho tramo desde la 1:00 a.m., sin posibilidad de continuar hacia su destino.

Manifestantes anuncian que ya no habrá treguas

El referido tramo de la Panamericana Sur se encuentra bloqueado por mineros afiliados a la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales, quienes anunciaron que ya no darán más treguas para el pase vehicular y que solo podrán avanzar ambulancias y otras unidades de emergencia.

Mientras tanto, conductores y pasajeros sufren los estragos de la espera y la imposibilidad de llegar hacia sus destinos. Este es el caso de la señora Yolanda Llamoca, quien salió de Lima ayer a las 7:30 p.m., y esperaba llegar al amanecer a Puquio. Sin embargo, ahora sus planes son inciertos.

"Tenemos el cumpleaños de la abuelita que cumple 100 años y muchos familiares estamos viajando. Queremos llegar, pero estamos preocupados y tristes. Ya supuestamente a las 5:00 a.m. o 6:00 a.m. teníamos que llegar. Es la primera vez que viajo y no sabía que estaba pasando esto, porque la agencia nos vende los pasajes, pero no nos dicen que nos vamos a demorar o que nos van a parar, salen nomás los buses. No sabemos hasta qué hora estaremos aquí", indicó a RPP.

En la vía se puede ver que, en dirección de norte a sur, la fila de unidades varadas alcanza los 3 km., mientras que, en sentido de sur hacia Lima, esta llega hasta los 5 km. Asimismo, los manifestantes han colocado espinas y piedras para impedir el pase de autos que hacen el servicio de transbordo. Ellos indican que solo levantarán la medida si el Congreso aprueba la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).