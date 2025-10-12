Tacna: Policía incauta camión con calzado de contrabando valorizado en S/ 3 millones

Según la Policía Nacional, al revisar la unidad, se hallaron numerosos sacos de colores que contenían gran cantidad de calzado de procedencia extranjera, sin documentación legal.

Un camión tráiler con patente chilena que llevaba calzado de procedencia extranjera, sin documentación legal, valorizada en tres millones de soles, fue incautado en la provincia de Tacna, región del mismo nombre, en la frontera con Chile.

El operativo fue realizado por la Policía Fiscal, la División de Investigación Criminal (Divincri) y el Grupo Operativo de Aduanas en el el sector 77 del centro poblado Ancomarca del distrito de Placa.

Según la Policía Nacional, esta incautación se dio durante un patrullaje motorizado, cuando los agentes observaron el pesado vehículo con escasa iluminación que circulaba por territorio peruano.

El conductor intentó retornar a territorio chileno realizando maniobras bruscas y poniendo en riesgo la integridad de los efectivos. Ante ello, los agentes realizaron disparos disuasivos, logrando que el chofer pierda el control del vehículo y lo abandone.

La Policía procedió a incautar el camión y la mercancía bajo conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Tacna, a cargo de la doctora Ivette Araceli Muguerza Casas.