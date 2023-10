Junín Junín: Director regional de Salud afirma que hospitales se encuentran desabastecidos desde hace nueve meses

Desde hace nueve meses los principales hospitales de Junín no cuentan con medicamentos en sus distintas áreas siendo los más afectados los pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos. Así lo reveló a RPP Noticias el director de regional de Salud, Gustavo Llanovarced.

Según el médico, este problema era notorio a inicios de año y se debe a la falta de programación de compras por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). También advirtió la falta de presupuesto pues medicamentos como los de administración intravenosa son escasos en el mercado internacional.

"Es la situación después de los medicamentos de las unidades de cuidados intensivos. Cada día me reportan déficit. No hay en el mercado, es una falta porque las compras están cayendo pues no hay en el mercado internacional. Cenares tiene problemas para conseguir las medicinas y distribuirlos por la post pandemia", expresó Llanovarced.

Denuncias

La señora Fortunata Yaranga, de 64 años, manifestó que se encuentra afectada por una presunta negligencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Además, sus familiares invierten más de 400 soles al día por los medicamentos que son administrados mediante una sonda.

Una segunda denuncia llegó a RPP. Melissa Quispe contó que llevó a su familiar a este mismo establecimiento de salud y tuvo que esperar dos días para una ecografía y al no tener un diagnóstico decidió solicitar la alta voluntaria. Horas más tarde, su pariente falleció.

El director de regional de Salud, Gustavo Llanovarced, recalcó que es necesario que Cenares complete la adquisición y distribuya los medicamentos pues sus presupuestos regionales están priorizados en pagos de personal.

Puesto de salud cerrado

El puesto de salud San Juan Mantaro, ubicado en el distrito de Vizcatán del Ene, en la región Junín, está cerrado desde hace 30 días tras la desaparición del técnico en enfermería Jorge Contreras Palacios, reveló en RPP Noticias el defensor del pueblo de Satipo, Gino Zorrilla.

Este puesto de salud era atendido por tres profesionales, tras el reporte de secuestro de Jorge Contreras, uno trabajador solicitó su traslado y otro pidió vacaciones. En tanto, alrededor de 150 familias no cuentan con ningún tipo de atención en salud, detalló el representante de la Defensoría.

"Se nos informó que el único puesto que no estaría brindando la atención es el puesto donde laboraba Jorge Contreras y por la misma situación el personal que se encontraba en dicho lugar pidió su rotación y otra persona salió de vacaciones", indicó Zorrilla.