Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alcalde de Pataz denuncia amenazas de muerte y que presuntos extorsionadores le piden S/200 mil

Alcalde de Pataz denuncia que extorsionadores le piden S/200 mil para no matarlo
Alcalde de Pataz denuncia que extorsionadores le piden S/200 mil para no matarlo. | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció en RPP que continúa recibiendo amenazas de muerte. Según afirmó, le exigen hasta 200 mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Actualidad
00:00 · 01:32

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha denunciado en RPP que es víctima de presuntos extorsionadores, los cuales -añadió- amenazan de muerte si no paga una fuerte suma de dinero, un cupo alrededor de S/ 200 mil soles.

"Con respecto a las amenazas de muerte, justo ayer me han seguido llegando mensajes donde me dicen que tengo que pagar cupos y todo eso. Por rechazo no lo voy a hacer, y desde acá les digo a las bandas criminales, pierden su tiempo escribiendo, y ellos no van a poner la fecha de vencimiento. Lo que va a poner la fecha de vencimiento -es decir ¿cuándo tengo que partir de este mundo?- es Dios. Me dicen que tengo que pagar doscientos mil, me piden cien mil", declaró en Ampliación de Noticias-Edición Trujillo.

Por el momento se desconoce a los autores de estas amenazas, que serían parientes de bandas criminales; sin embargo, como bien indicaba la autoridad, ya ha reiterado que no va a ceder a ningún tipo de pago ni a ningún tipo de amenaza.

De hecho, hace también menos de un mes, la propia autoridad había reportado que había recibido mensajes amenazantes similares.

Por otro lado, la autoridad también ha indicado que espera que el presidente José Jerí cumpla con lo ofrecido a dar viabilidad en la construcción del hospital de Pataz y la mejora de la carretera en dicha provincia.

Hay que recordar que el alcalde hizo esta denominada marcha de sacrificio, que caminó desde Pataz hasta Lima y logró concretar esta reunión con el mangatario.

Según indicó también el alcalde, de no concretarse este pedido, va a volver a la capital para tomar otras acciones de protesta.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Pataz Aldo Carlos Mariños Trujillo La Libertad

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA