Tumbes: intervienen a 7 de 11 personas investigadas por presunta corrupción de funcionarios en la Dirección Regional de Transportes

De acuerdo con la investigación preliminar, se identificó indicios de concertación ilícita entre funcionarios públicos y personas allegadas

Siete de 11 investigados en la presunta organización criminal 'Los Intocables del Transporte' se encuentran detenidos en la División de la Policía Anticorrupción bajo la investigación por el presunto delito de colusión agravada en agravio de la Dirección Regional de Transportes.

Durante la madrugada, un equipo especializado intervino inmuebles, tanto de funcionarios y sus familiares, así como proveedores que son vinculados a esta presunta organización criminal.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, se identificó indicios de concertación ilícita entre funcionarios públicos y personas allegadas, quienes habrían constituido empresas para direccionar contrataciones públicas mediante adjudicaciones directas y simulaciones de obras y servicios.

¿Quiénes son los investigados?

Entre los investigados figuran Nick Rojas Prescot y su esposa Rosmery Lindo Seminario, así como Miriam Edith Rodríguez García, Karen Gabriela Murga Cueva, Segundo Miguel Hernández Coronado, José David Tinedo Zapata, Yony Farfán Estrada, Nick Joan Zárate Espinoza, Lides Hernando Aldana Novoa, Jorge Luis Martínez Nunton y Rosa Eneida Cedillo Vda. de Aponte.

Las medidas coercitivas incluyen la detención preliminar por 15 días de 11 personas, el allanamiento de inmuebles vinculados, la incautación de bienes y equipos digitales, y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.