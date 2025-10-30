Familia de Sheylla Gutiérrez tras aprobación de extradición a Jossimar Cabrera: "Nos sentimos aliviados"

El Gobierno peruano accedió a la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el peruano Josimar Cabrera | Fuente: RPP

Luego de que el Gobierno peruano accediera a la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el peruano Josimar Cabrera, quien es el principal sospechoso de acabar con la vida de su esposa, Sheylla Gutiérrez, en California, la familia de la víctima señaló sentir alivio al saber que el proceso sigue avanzando.

Al respecto, Jessy Gutiérrez, hermana de Sheylla, ofreció mayores detalles sobre cuál ha sido el sentir de la familia tras conocer la decisión que ha tomado el Gobierno peruano.

"Ha sido un proceso largo y doloroso, pero, como familia, mantenemos la fe y la fortaleza. Ver que el trámite avanza nos da un poco de alivio, porque de una u otra forma sentimos que cada paso es un acercamiento a la justicia que tanto hemos esperado", señaló.

Cancillería coordina con Interpol para extraditar a Jossimar Cabrera

En otro momento, Jessy Gutiérrez mencionó que ya se encuentran en conversación con la Cancillería, que debe realizar las coordinaciones con la Interpol para efectuar la extradición.

"El proceso realmente ha sido largo. Finalmente, ya se ha publicado en El Peruano que se ha accedido a la extradición. Entonces nosotros, como familia, nos comunicamos con Cancillería. Cancillería en este momento se encuentra en comunicación para poder coordinar y efectuar a través de Interpol la extradición de Josimar", refirió.