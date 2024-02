César Acuña: "Mi pedido era que las Fuerzas Armadas controlen Trujillo"

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, aseveró este miércoles que la intención suya al solicitar el estado de emergencia es que las Fuerzas Armadas acompañen a la Policía Nacional en labores de seguridad. En ese sentido, anunció que el viernes habrá una reunión con alcaldes y los ministros de Defensa, así como del Interior, para que el Gobierno explique lo que se ha hecho en estos días.

"Yo debo confesar que mi pedido era que las Fuerzas Armadas controlen Trujillo, porque hubiera sido la única forma de que no hubiera sido más de lo mismo. Siempre se le ha declarado en emergencia a la ciudad como ocho veces y la Policía siempre hace lo mismo, las Fuerzas Armadas no la acompañaban, pero estamos trabajando", contó en el programa Nunca es tarde de RPP.

César Acuña sostuvo que tiene que aumentar la cantidad de fiscales en La Libertad, así como debe incrementarse el personal en la Policía Nacional.

"Yo le he pedido al ministro del Interior traer un nuevo coronel con unos 100 policías para el tema de inteligencia. Y los que están ahora rotarlos a otro sitio. ¿Cómo no van a saber? Ellos saben, eso va a ser de nuevo mi pedido. A los de alta peligrosidad deben salir de Trujillo", expresó.

"Hubo un descuido en el partido"

Por otro lado, César Acuña reconoció que han sucedido descuidos en Alianza Para el Progreso, luego de que en los últimos meses se conocieran sobre casos de corrupción entre congresistas que forman parte del partido.

"Tengo que reconocer que hay un descuido total en el partido. Justo hoy en la mañana hablaba yo y decía: 'Bueno, pues, ahora un punto de quiebre, no acepten un militante si antes no le hacen un seguimiento'. Realmente yo tengo que decir que a mí me da vergüenza. Tengo que decirlo como presidente del partido que yo fundé el partido con toda la intención de hacerlo diferente a los demás. Yo fundé una agrupación en donde los alcaldes, gobernadores y congresistas cambien la imagen de la política nacional", manifestó.