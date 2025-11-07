Comando Unificado de Pataz ejecutó operación militar para restablecer orden interno en la mina Choloque

Durante la intervención las fuerzas del orden fueron atacadas con armamento de guerra | Fuente: RPP

El Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) llevó a cabo una operación militar el pasado 5 de noviembre en respuesta a un ataque armado dirigido a personal de la mina Choloque, ubicada en el pueblo Nuevo Pataz.

Ello, dentro del estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz, declarado por las autoridades locales en atención a la creciente violencia en la región.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comando Operacional del Norte, durante la intervención las fuerzas del orden fueron atacadas con armamento de guerra, lo que obligó a los agentes a repeler el asalto conforme a los protocolos establecidos.

Gracias a estas acciones, se logró restablecer el control en la zona, asegurar el área y evitar mayores daños a la comunidad circundante.

Intervención del Comando Unificado de PatazFuente: Comando Unificado de Pataz

Intervención del Comando Unificado de Pataz | Fuente: Dron inteligencia del CCFFAA

Comando Unificado de Pataz realizó operativo en la bocamina Sanone

Un día después de lo ocurrido, el 6 de noviembre, los miembros del CUPAZ realizaron un operativo en la bocamina Sanone, donde incautaron varias cacerinas para fusiles G3, municiones para ametralladoras y explosivos.

Según información preliminar, una persona que había sido herida en el cuello durante los enfrentamientos fue trasladada al centro médico de Santa María, donde posteriormente falleció.

Al respecto, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.

Finalmente, el Comando Operacional del Norte reafirmó su compromiso con la defensa del orden interno y subrayó la importancia de actuar con firmeza y en estricto respeto a los derechos humanos.