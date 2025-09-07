Detienen en Chile a hombre con alerta roja internacional por homicidio de adolescente en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El detenido fue identificado como Floderwing Estuardo Marquina Flores. | Fuente: PNP

Debido a una alerta roja internacional vigente, se confirmó desde Chile, la detención del peruano Floderwing Estuardo Marquina Flores, un hombre solicitado por las autoridades de nuestro país por el delito de homicidio calificado de un adolescente de 16 años.

El crimen se produjo en una fiesta de cumpleaños el pasado 2 de setiembre de 2018, en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, según información proporcionada por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta persona fue detenida por efectivos de la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Brigada de Homicidios Centro Norte, en coordinación con la Agregaduría Policial del Perú en Chile, al mando del coronel Víctor Revoredo Farfán.

El hombre capturado será trasladado a la ciudad de La Serena para ser puesto a disposición del Tribunal correspondiente.