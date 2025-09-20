Últimas Noticias
¡Impactante! Techo de coliseo de Quiruvilca colapsa debido a intensa granizada en La Libertad [VIDEO]

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El colapso no dejó víctimas ni heridos, pero sí daños materiales. La comuna distrital atribuyó el colapso a la acumulación de agua y granizo, y anunció la entrega de calaminas y enseres, además de trabajos de Defensa Civil para garantizar la seguridad de la población.

La Libertad
00:00 · 00:52
Según las primeras diligencias de Defensa Civil, no se han reportado heridos ni fallecidos.
Según las primeras diligencias de Defensa Civil, no se han reportado heridos ni fallecidos.

El techo del coliseo cerrado de Quiruvilca, ubicado en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, colapsó tras la fuerte granizada que se ha reportado hoy en la zona, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Según las primeras diligencias de Defensa Civil, no se han reportado heridos ni fallecidos, pues –aparentemente- el lugar se encontraba cerrado durante el colapso.

Asimismo, las primeras teorías indican que la infraestructura colapsó debido al peso excesivo del granizo.

El momento exacto del colapso fue captado en un video por los lugareños. En el clip, se ve cómo la infraestructura sucumbe y termina en escombros.  

Al cierre de esta nota, las autoridades han cercado la zona por seguridad. Asimismo, informaron que se va a realizar el desmontaje del techo y el retiro de los escombros.

Municipalidad de Quiruvilca se pronuncia

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca informó que el colapso del techo se debió a la “acumulación de agua y el peso del granizo, sumado a la fuerte tormenta”. Asimismo, informó que algunos techos de viviendas y locales también se vieron afectados.

“Frente a esta situación, nuestro equipo de Defensa Civil se encuentra trabajando de manera inmediata en las áreas afectadas, evaluando riesgos y actuando para salvaguardar la seguridad de la población”, señaló.

En esa misma línea, la comunica distrital indicó que entregaran calaminas y otros enseres a los afectados para proteger la seguridad y el bienestar de las familias damnificadas.

“Pedimos a cada ciudadano mantener la calma, evitar circular por las áreas de riesgo y estar alertas ante cualquier situación”, concluyó la Municipalidad en su comunicado.

La Libertad Quiruvilca Colapso

