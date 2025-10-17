Virú: un toro en plena carretera chocó con un vehículo y casi embiste a un ciudadano [VIDEO]

Vecinos del sector Los Ángeles fueron sorprendidos por la presencia de un toro por la carretera de la zona, en donde el animal comenzó a correr descontrolado y casi embiste a un panadero.

Vecinos del sector Los Ángeles en la provincia de Virú se vieron sorprendidos por la presencia de un toro que se habría escapado de un corral, quedando libre por las calles del lugar.

Según las imágenes de un cámara de seguridad a las que tuvo acceso RPP, el animal comenzó a correr descontrolado, lo que obligó a las personas a esconderse o ponerse a buen recaudo para evitar ser atacadas.

En los primeros segundos del video se observa que un toro golpeó la parte delantera de un vehículo, lo que generó que se rompiera la luna.

Luego avanzó unos metros donde se cruzó con un camión de carga, pero el animal se desvió a otra parte de la carretera.

Segundos después, cuando ya circulaba con normalidad el tránsito, en el video se observa a un vendedor de pan que estuvo a punto de ser embestido, pero afortunadamente logró escapar a tiempo.